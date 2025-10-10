تابع الان خبر اليوم.. انطلاق النسخة السادسة من موسم الرياض 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم، انطلاق موسم الرياض 2025 عبر مسيرة فنية تُعدّ الأضخم في تاريخه، إيذاناً ببدء النسخة السادسة من الحدث الترفيهي الأشهر في المنطقة، الذي ينتظره الجمهور المحلي والعالمي سنوياً بوصفه أيقونة الفعاليات الثقافية والترفيهية في العالم.

ويأتي الموسم هذا العام بطابع متجدد يجمع بين العروض الفنية والبطولات الرياضية والأنشطة الثقافية مع توسع لافت في عدد المناطق والفعاليات مقارنة بالمواسم السابقة. وتشمل النسخة 11 منطقة رئيسية، أبرزها بوليفارد وورلد والعاذرية وسويدي بارك، إضافة إلى منطقة “بيست لاند” التي أُنشئت بالشراكة مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست لتقديم تجارب وفعاليات مبتكرة تضم 12 تجربة و15 لعبة حركية و40 متجراً ومطعماً. يوفر أكثر من 125 ألف وظيفة .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن موسم هذا العام سيكون “الأضخم والأكثر تنوعاً”، مشيراً إلى أنه يتضمن 15 بطولة عالمية و34 معرضاً ومهرجاناً، إلى جانب حفلات موسيقية ومسرحيات ضخمة تجمع نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

القيمة السوقية لشعار موسم الرياض تتجاوز 3.2 مليار دولار في عامين اقتصاد السعودية اقتصاد السعوديةالقيمة السوقية لشعار موسم الرياض تتجاوز 3.2 مليار دولار في عامين وأكد آل الشيخ أن تحضيرات الموسم جرت بمشاركة أكثر من 2000 شركة 95% منها محلية، إلى جانب تعاون مع علامات عالمية لتقديم تجارب غير مسبوقة في الموسم.

ويمثّل موسم الرياض إحدى المبادرات النوعية التي تُطور قطاع الترفيه وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

كما يخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل، إلى جانب إبراز المواهب السعودية في مختلف المجالات الإبداعية.

ويجذب الموسم ملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها، بفضل ما يقدّمه من فعاليات عالمية المستوى وبيئة ترفيهية تعزز مكانة الرياض كوجهة إقليمية للمتعة والإبداع.

كما يُتوقع أن تشهد العاصمة خلال فترة الموسم انتعاشاً واسعاً في معدلات الإشغال الفندقي وحركة التسوق والمطاعم، مدعومة بالحضور العالمي للحدث. ودعا الموسم أهالي الرياض لحضور المسيرة التي وصفتها هيئة الترفيه بـ”الاستثنائية”.

إذ تتضمن عروضاً مختلفة في منطقة “بوليفارد وورلد” بتنظيم من شركة Macy’s الأميركية المعروفة عالميا بإقامة مسيرة تضم مجموعة بالونات عملاقة يتطلب تحريك كل منها مئات الأشخاص نظراً لضخامتها ودقتها الفنية العالية.

يذكر أن موسم الرياض السابق حقق أكثر من 110 مليارات ظهور إعلامي عبر منصات عالمية، فيما تجاوز عدد الحضور 20 مليون زائر من أكثر 135 دولة.