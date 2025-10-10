تابع الان خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز التعاون الدولي في الصناعة المعجمية خلال ملتقى المجامع اللغوية بالرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في الرياض ملتقى المجامع والمؤسسات اللغوية، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الدولي الرابع للمجمع، بمشاركة واسعة من هيئات لغوية وأكاديمية من مختلف دول العالم. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون في الصناعة المعجمية وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط اللغوي وتطوير المحتوى العربي رقمياً.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يأتي امتداداً لجهود المجمع في دعم المشروعات المعجمية وتوحيد الجهود المؤسسية لخدمة اللغة العربية عالميًا. وأوضح أن العمل المعجمي يمثل محورًا رئيسًا في استراتيجية المجمع، التي تقوم على تطوير محتوى لغوي رقمي متكامل يسهم في تعزيز حضور العربية في المجالات العلمية والتقنية.

وأشار الدكتور الوشمي إلى أبرز المبادرات التي أطلقها المجمع، ومنها منصة “سِوَار” للمعاجم اللغوية، التي تضم أكثر من 20 معجمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، إلى جانب برامج دعم البحث والنشر العلمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء المدونات اللغوية والمعاجم الرقمية، بما يعزز مكانة العربية كمورد معرفي عالمي.

وشهد الملتقى مشاركة نخبة من العلماء والخبراء وممثلي المؤسسات اللغوية، من بينهم رؤساء مجامع اللغة العربية في القاهرة والجزائر ولبنان والشارقة وبغداد، إلى جانب ممثلين عن مكتب تنسيق التعريب والرابطتين الأمريكية والباكستانية لأساتذة اللغة العربية، فضلاً عن الجمعية الكورية واتحاد أساتذة اللغة العربية في الهند.

وتخلل الملتقى عدد من الجلسات الحوارية والعلمية التي تناولت آفاق التعاون بين المجامع اللغوية، وأهمية التكامل المؤسسي في تطوير الصناعة المعجمية، إضافة إلى زيارات ميدانية نظمت للوفود المشاركة للاطلاع على أبرز مشروعات المجمع ومبادراته الرقمية.

ويؤكد هذا الملتقى التزام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدعم حضور اللغة العربية على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات علمية وبحثية فاعلة، وتبادل الخبرات بين المجامع والمؤسسات المعنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.