اليابان تفرض تعادلا قاتلا على الباراغواي 2-2 وديا

الرياص - اسماء السيد - اوساكا (اليابان) : فرضت اليابان تعادلا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني على الباراغواي 2 2 وديا الجمعة، ضمن اطار استعدادات المنتخبين لمونديال 2026 لكرة القدم.

وسجل البديل أياسي أويدا هدف الفوز برأسية قاتلة (90+4) على ملعب سويتا سيتي في أوساكا.

وكان لاعب نيوكاسل الانكليزي السابق واتلانتا يونايتد الاميركي الحالي ميغيل ألميرون افتتح التسجيل للباراغواي (20)، قبل أن يدرك منتخب "الساموراي" التعادل عبر كوكي أوغاوا من تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى روبرتو فرنانديس لكنها عادت لتسقط خلف خط المرمى (26).

وتقدمت الباراغواي مجددا بفضل رأسية لاعب برايتون دييغو غوميس في الشوط الثاني بعد تمريرة من خوان كاسيريس (64)، قبل أن تكون كلمة الفصل لأويدا الذي كان دخل في الدقيقة 89 بتسجيله هدف التعادل.

وحجزت الباراغواي مقعدها إلى العرس الكروي العام المقبل باحتلالها للمركز السادس الاخير المؤهل مباشرة في تصفيات أميركا الجنوبية.

وتسافر الباراغواي إلى سيول لمواجهة كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى، بينما تلتقي اليابان مع البرازيل في طوكيو في اليوم نفسه.