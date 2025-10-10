محمد بن راشد يشيد بصوت الطفل عبدالرحمن الحمادي

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصوت الطفل عبدالرحمن الحمادي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كلمات الله نور وهدى ورحمة ..

كلمات الله حماية وسياج وحفظ للأجيال ..

حفظهم الله .. ورعاهم ..

أسعدني ابني عبدالرحمن الحمادي بصوته الجميل» .

pic.twitter.com/SNgsGoMn7E — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2025

