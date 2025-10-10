مدير جامعة كردفان يتفقد سير العمل بمعهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر

تفقد مدير جامعة كردفان البروفيسور عبدالله محمد عبدالله يرافقة وكيل الجامعة الدكتور عثمان السيد عدلان، الخميس، سير العمل بمعهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر .

حيث وقفوا على تأهيل المشتل وتجربة تعقيل ونقل شتول الحنة والجهنمية وبعض شتول الزينة وزراعة شتول الموالح (القريب) والقشطة إضافة إلى نجاح تجربة الزراعة بين أشجار الهشاب لمحاصيل (الكركدي، اللوبيا، الفول السوداني، الذرة، السمسم، البطيخ والتبش) .

من جانبه أوضح عميد معهد بحوث الصمغ العربي الدكتور حمدون على عبدالرحمن ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل مع جمعيات ومنتجي الصمغ العربي خاصة موسم طق الهشاب بتقديم عدد من الدورات التدريبية المختلفة في مجال طق وجمع ولقيط وتغليف الصمغ العربي والأصماغ الأخرى.