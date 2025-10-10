اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25/ تصل إلى 45 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً خاصةُ مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13، والمد الثاني عند الساعة 04:54، والجزر الأول عند 08:43، والجزر الثاني عند الساعة 22:18.
وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً خاصةُ مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:28، والجزر الأول عند الساعة 18:29، والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا