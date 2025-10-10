في شهرأكتوبر الوردي: أبرز الأفلام التي تناولت التوعية عن سرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 10:03 صباحاً - يحتفل العالم بشهر أكتوبر الذي يُلقي الضوء على التوعية عن سرطان الثدي، وقد تناولت العديد من الأفلام العالمية مرض سرطان الثدي من زوايا مختلفة؛ حيث عرضت قصصاً متنوّعة، من تجارِب المرضى، إلى التحديات العائلية والاجتماعية المرتبطة بالسرطان.

وبعض هذه الأفلام استعرضت أهمية الكشف المبكّر والوقاية من المرض، كما في قصص مشاهير مثل: شيريل كرو، وأنجلينا جولي، اللتين شاركتا تجارِبهما لدعم الوعي بهذا المرض.

وهناك أفلامٌ أخرى تناولت سرطان الثدي والتحديات التي يواجهها مرضى السرطان وعائلاتهم، وأهمية التركيز على الصداقة في مواجهة سرطان الثدي.

ولمناسبة حلول شهر أكتوبر الوردي، نرصد لكم أبرز الأفلام التي تناولت سرطان الثدي، في هذا التقرير من «الخليج 365».

فيلم Mondays at Racine

هو فيلم وثائقي صدر عام 2012، يستعرض أحداثه في كلّ يوم إثنين من كلّ شهر؛ حيث تفتح شقيقتان جريئتان صالون تصفيف الشعر الذي تعملان فيه من أجل السيدات المصابات بالسرطان. الأختان تمنحان النساء صلة وفكرة، أن النساء لا يحتجن للقتال بمفردهن. وفي أحداثه تمُر النساء من جميع الخلفيات والأعمار على الحياة بشكلٍ مختلف، ولكن القاسم المشترك هو أنهن جميعاً في النضال معاً. يقلن إن الضحك هو أفضل دواء؛ لذا فإن الأختين "راشيل" و"سينثيا" تزرعان مكاناً ينبع فيه الضحك بعيداً عن أيّة دموع.

فيلم Miss You Already

يحكي الفيلم عن "جيس" و"ميلي"، هما صديقتان مقرّبتان جداً منذ الصغر، والرفيقتان في السرّاء والضراء، تتشاركان كلّ شيء، من أسرار ولحظات سعيدة. "ميلي" تعمل بوظيفة ممتازة، وتعيش في منزل جميل مع زوجها، وولديها الاثنين. أما "جيس" فهي مناصرة للبيئة، وتتزوج من صديقها "جاغو" منذ فترة طويلة.

وفي التفاصيل، "ميلي" مشغولة بحياتها المهنية وعائلتها الصغيرة، تعلم أنها مصابة بسرطان الثدي بعد تأخُّر طويل في الفحص الطبي. تجد نفسها غير قادرة على إخبار زوجها. وبعد أسبوع، تثق أخيراً في "جيس" وتُفصح لها عن الخبر. تكلّف "ميلي" صديقتها "جيس" بمساعدتها في الحصول على العلاج الكيميائي، وتتمازح المرأتان بينما تتلقى "ميلي" علاجاتها.

الفيلم صدر عام 2015، وهو من بطولة: درو باريمور، بدور جيس، وتوني كوليت، بدور ميلي.

فيلم Her Only Choice

يدور فيلم " Her Only Choice " حول امرأة تُدعى تاشا، تواجه نفس تشخيص سرطان الثدي الذي أودى بحياة والدتها، وتتزامن هذه الأزمة مع اكتشافها أنها حامل. يضطرها هذا الموقف إلى الاختيار بين علاج السرطان المحتمل لإنقاذ حياتها، أو التخلي عنه لحماية جنينها؛ مما يسبب انقساماً وخلافاً داخل عائلتها.

فيلم Ma Ma

في حين أن فيلم Ma Ma ليس فيلماً يبعث على الشعور بالسعادة، إلا أنه يُظهر جمال العيش حتى اللحظة الأخيرة. تلعب بينلوبي كروز penelope cruz دَور "ماجدة"، وهي معلمة عاطلة عن العمل، وأم عزباء لصبي مراهق ذكي يُدعى "داني". في اللحظة التي تكتشف فيها أنها مصابة بسرطان الثدي، تقيم "ماجدة" علاقة لطيفة مع "أرتورو"، وهو رجل يتعامل مع مأساة خاصة به؛ فقد فقد زوجته وابنته في حادث سيارة.

فيلم Decoding Annie Parker

يعتمد فيلم "Decoding Annie Parker" على قصة حقيقية. أثّرت الأبحاث الجينية التي أجرتها الدكتورة "ماري كلير كينغ" مع طفرة الجين BRCA-1 على العديد من النساء. الآن، التشخيص المبكر لـ"جين" BRCA-1 يجعل سرطان الثدي مرضاً يُمكن الوقاية منه. لكن العديد من النساء لا يستطعن تحمُّل تكاليف الجراحة، أو يشعرن بعدم الأمان بشأن تداعيات استئصال الثدي.

تدور أحداث الفيلم حول "آني باركر"، التي فقدت والدتها وأختها بسبب نفس المرض الذي تعاني منه في الفيلم. تتشابك قصتها تدريجياً مع متخصصة علم الوراثة (ماري كلير كينج)، والتي تكتشف الجين المسؤول عن توارُث المرض، وتُحدث ثورة في عالم الطب.

فيلم Lily

فيلم درامي أمريكي صدر عام 2024، تدور أحداثه حول "ليلي" البالغة من العمر 31 عاماً، وتتميز بشخصية رائعة. بصرف النظر عن مرض السرطان الذي تعاني منه؛ فهي تطبخ وتتعامل مع أبنائها الصغار بعد المدرسة. لا يقدّم الفيلم الكثير من التفاصيل الطبية. لكنه يخوض في بعض معاناتها، مثل: عندما تصعد عدة درجات من السلالم للوصول إلى المنزل، تكون مرهقة، وتحتاج إلى الراحة. لقد سئمت من العلاج الإشعاعي. ومع ذلك عندما تمشي في الشارع وتبتسم، تبدو جيدة جداً.

فيلم Five

يصوّر الفيلم خمس قصص عن خمس نساء وتجارِبهن مع تشخيص سرطان الثدي. تأتي الشخصيات: "ميا"، "بيرل"، "ليلي"، "شارلوت"، و"شيان" من خلفيات مختلفة. يصيبهن السرطان في مختلف الأعمار ومراحل الحياة. يؤدي تشخيصهن أيضاً إلى أن يكون لديهن ردود أفعال شخصية مختلفة جداً، وردود فعل أحبائهن مختلفة تماماً أيضاً، وكيف يحاولن التغلُّب على الأزمة. الفيلم من بطولة: جينيفر أنيستون Jennifer Aniston، وديمي مور Demi Moore. ويضم مجموعة من 5 قصص قصيرة حول هذا الموضوع.

