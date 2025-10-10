هاري وميغان يُتوَّجان بجائزة "الإنسانية لهذا العام"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تسلَّم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل جائزة "الإنسانية لهذا العام" في حفل "مشروع العقول السليمة" في نيويورك يوم الخميس، حيث سلَّطا الضوء على المخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.

اختير دوق ودوقة ساسكس كأفضل إنسانيين لهذا العام تقديرًا لأعمالهما الخيرية.

واستغلَّ الزوجان، أثناء استلامهما الجائزة على المسرح، الفرصة للحديث عن المخاطر المحتملة التي تُشكِّلها وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، والتي وصفها هاري بأنها "إحدى أكثر القضايا إلحاحًا في عصرنا".

لطالما تحدَّث الزوجان بانتظام عن الأضرار المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي، ومخاوفهم بشأن طفليهما.

يأتي هذا بعد أن أعلنت مؤسسة Archewell Foundation التابعة للزوجين - وهي منظمة غير ربحية أطلقاها عام ٢٠٢٠ - أن مبادرة مجموعة دعم "شبكة الآباء" التابعة لها تتعاون مع "الآباء معًا"، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بالدفاع عن الأسرة والسلامة على الإنترنت.

لحظة محورية

في حديثه يوم الخميس، قال هاري إن ٤٠٠٠ عائلة تتخذ حاليًا إجراءات قانونية من خلال مركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن فقدوا أطفالهم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "الآباء الذين أدركوا أن اتخاذ الإجراءات القانونية ممكن، والذين لديهم القدرة على متابعتها أثناء الحزن، والآباء الذين وجدوا طريقهم للمساعدة في مواجهة بعض أغنى وأقوى الشركات في العالم.

وحتى بعد ذلك، قد لا يكون هناك طريق للآباء المفجوعين لأن هذه الشركات ترفض الكشف عن معلومات أطفالهم ونشاطهم على منصاتها.

واضاف الأمير البريطاني: "هذه لحظة محورية في مهمتنا الجماعية لحماية الأطفال ودعم الأسر في العصر الرقمي."

وانتقد بشدة "الانفجار" الذي يشهده الذكاء الاصطناعي غير المنظم، قائلاً إنه وميغان قد أدركا "النطاق الكامل" لما يمكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا.

ومن جهتها، قالت ميغان ماركل أن الزوجين كثيراً ما يناقشان كيفية حماية طفليهما، آرتشي البالغ من العمر ست سنوات وليلي البالغة من العمر أربع سنوات، مع تقدمهما في السن.

وقالت: "مثل العديد من الآباء، نفكر باستمرار في كيفية الاستفادة من فوائد التكنولوجيا مع الوقاية من مخاطرها".

وأضافت: "إن نية الانفصال المتفائلة هذه أصبحت مستحيلة بسرعة".

وفي أبريل، دعا هاري وميغان أيضاً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال من الأضرار المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأثناء مشاركته في كشف النقاب عن نصب تذكاري مؤقت للشباب الذين لقوا حتفهم نتيجة تعرضهم لمحتوى إلكتروني في نيويورك، قال الدوق في بيان: "لم يكن هؤلاء الأطفال مرضى. لم تكن وفاتهم حتمية - فقد تعرضوا، وفي كثير من الحالات، تم دفعهم إلى محتوى ضار عبر الإنترنت، من النوع الذي قد يواجهه أي طفل.

وقال: "لا ينبغي استغلال أي طفل أو استدراجه أو افتراسه في الفضاءات الرقمية. بالنسبة للمنصات، قد يُنظر إليهم كإحصائيات. بالنسبة لعائلاتهم، كانا عزيزتين ولا يُعوّضان".

نشاطات وأوسمة

ومنذ تنحيهما عن مهامهما الملكية عام ٢٠٢٠، حاز هاري وميغان على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة الحقوق المدنية من الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) وجائزة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان "موجة أمل"، وكلاهما في عام ٢٠٢٢.

ويشارك كلاهما في جمعيات خيرية مختلفة، ولكن في الأشهر الأخيرة، تصدّرت بعض الجمعيات التي تعمل مع الأمير هاري عناوين الصحف.

يوم الأربعاء، ألغت حكومة تشاد تفويض منظمة "أفريكان باركس" غير الربحية، التي يُديرها الأمير هاري جزئيًا، بإدارة محميات الحياة البرية، بعد اتهامها بنقص الاستثمار في محميات الحياة البرية، وعدم بذل جهود كافية لوقف الصيد الجائر.

وفي أغسطس، تنحّى الدوق بشكل مفاجئ عن رعايته لمؤسسة "سينتيبالي" - وهي مؤسسة خيرية تأسست عام ٢٠٠٦ لمساعدة الأطفال والشباب في جنوب إفريقيا، وخاصة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز - عقب خلاف مع رئيسة المؤسسة الخيرية الدكتورة صوفي شانداوك.