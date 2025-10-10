انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

انطلقت، أمس، المرحلة الرابعة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك من طرابلس إلى معبر «العريضة»، شمال لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانطلاق قافلة العودة المنظمة للاجئين السوريين من طرابلس، بتنظيم من الأمن العام في البلاد ضمن خطة حكومية بالخصوص.

وضمت القافلة عدداً كبيراً من السوريين، الذين حضروا مع أمتعتهم، وتم توفير كل التسهيلات اللوجستية من الجانب اللبناني، وفق الوكالة.

وقالت المسؤولة الإعلامية لمفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إنه تجمع في طرابلس أكثر من 160 لاجئاً من أجل العودة إلى سوريا. وأشارت إلى أن الأمن العام اللبناني يسهّل خروج هؤلاء الأشخاص للعودة إلى حمص وإدلب في سوريا.

وكشفت أنه في خلال العام الحالي، عاد نحو 300 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلدهم، وشطبت ملفاتهم من مفوضية اللاجئين ويتوقع أن يعود أكثر من 400 ألف حتى نهاية العام.