دورة ووهان: سابالينكا تضرب موعدا مع بيغولا في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - ووهان (الصين) : ضربت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة أولى عالميا وحاملة اللقب، موعدا في نصف نهائي دورة ووهان للألف نقطة في كرة المضرب مع الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة.

وحجزت سابالينكا (27 عاما) مقعدها إلى دور الأربعة لاحدى الدورات للمرة الـ 11 هذا العام بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التاسعة 6 3 و6 3 الجمعة.

وحقّقت البيلاروسية فوزها الثامن على ريباكينا في 13 مباراة جمعتهما في دورات المحترفات. كما رفعت عدد انتصاراتها في ووهان إلى 20 تواليا في 4 مشاركات.

قالت سابالينكا "إيلينا لاعبة رائعة ولطيفة للغاية، ودائما ما يكون من الصعب مواجهتها".

وأضافت "لدينا تاريخ عريق في المواجهات، ودائما ما نخوض معارك رائعة. إنها تدفعني دائما إلى أقصى حدودي لتحقيق الفوز. أنا سعيدة جدا بالأداء اليوم".

وقدّمت سابالينكا، المتوجة بلقب الدورة أعوام 2018 و2019 و2024، خدمة كبيرة لمنافستها المقبلة بيغولا التي لا تزال تسعى لحسم تأهلها الى دورة "دبليو تي ايه" الختامية التي تستضيفها الرياض مطلع الشهر المقبل، بمشاركة أفضل ثماني لاعبات للعام الحالي.

وستضمن بيغولا تأهلها رسميا إلى البطولة الختامية في حال خسرت الإيطالية جازمين باوليني (8) في ربع النهائي، كما حدث مع ريباكينا.

وتنتظر باوليني مواجهة صعبة أمام البولندية إيغا شفيونتيك الثانية والتي لم يسبق لها ان هزمتها في ست مواجهات.

وكانت بيغولا قد بلغت نصف النهائي بعد فوزها الصعب على التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنّفة 62 في فئة الفردي والأولى في الزوجي 2 6 و6 0 و6 3، في أولى مواجهات دور الثمانية الجمعة.

وتُعد هذه سابع مباراة تخوضها بيغولا من ثلاث مجموعات على التوالي، محققة ستة انتصارات في تلك السلسلة خلال 16 يوما، بعدما كانت قد سقطت السبت الماضي في نصف نهائي دورة بكين للألف نقطة.

حققت بيغولا فوزها الخمسين هذا الموسم لتصل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعد دورة بكين وبطولة الولايات المتحدة.

قالت اللاعبة ابنة الـ 31 عاما "أعتقد أنني في حالة بدنية ممتازة".

وأضافت "بالتأكيد لا أعتقد أنني بحاجة لخوض المزيد من المباريات أو رفع لياقتي البدنية، فقد تمكنت من الصمود في هذه المباريات وتقديم أداء رائع".

وتابعت "بالتأكيد أتمنى لو كان الأمر أسهل بالنسبة لحالتي النفسية والبدنية. ولكن إذا فزت بجميع مبارياتي المتبقية في ثلاث مجموعات، أعتقد أنني سأكون سعيدة للغاية".

وتتفوق سابالينكا قبل المواجهة المرتقبة، على بيغولا بنتيجة 8 2 في المواجهات المباشرة.