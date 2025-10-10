الأمم المتحدة تعتزم خفض قوات حفظ السلام وعملياتها بشكل كبير

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

تعتزم الأمم المتحدة البدء بخفض قوات حفظ السلام وعملياتها بشكل كبير، مما سيجبر آلاف الجنود خلال الأشهر المقبلة على الانسحاب من مناطق نزاع متفرقة حول العالم، نتيجة أحدث تقليصات في التمويل الأميركي للمنظمة الدولية، وفق ما صرح به مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لكونه يناقش اجتماعاً مغلقاً، في إحاطة للصحفيين، إن الخطة تشمل تقليصاً بنسبة 25% من قوات حفظ السلام حول العالم، في ظل توجه الولايات المتحدة، أكبر ممول للأمم المتحدة، لإجراء تغييرات تتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أميركا أولاً».

وسيشمل الخفض ما بين 13 ألفاً و14 ألفاً من أفراد القوات والشرطة، من أصل أكثر من 50 ألف عنصر لحفظ السلام منتشرين في 9 بعثات عالمية، وسيطال أيضاً مكتب الدعم الأممي في الصومال. ويأتي ذلك بينما تخطط المنظمة لخفض يقارب 15% من ميزانية قوات حفظ السلام البالغة 5,4 مليار دولار للعام المقبل.