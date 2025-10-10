جامعة الدول العربية: «اتفاق غزة» خبر جيد بعد عامين من سفك الدماء

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، بإعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.

وقال أبو الغيط على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: إنه «خبر جيد لأهلنا في غزة بعد عامين من سفك الدماء وحرق الأخضر واليابس».

وأضاف: «الأمل يحدونا في أن تتكلل جهود الوسطاء بالنجاح لإتمام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء صفقة التبادل أو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية».

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الاتفاق ويتعزز لمصلحة الشعب الفلسطيني، موجهاً الشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة على دورهم البناء في التوصل إلى الاتفاق.