قام المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الاستاذ يوسف الامين محمداحمد بزيارة الي مستشفي بشائر التعليمي حيث وقف علي آعمال النظافة وإزالة المخالفات التي تنفذها المحلية داخل وخارج المستشفي وكان في إستقباله المدير الطبي بالمستشفي والمدير الإداري واشادوا بالاهتمام والتعاون الكبير بين المحلية المستشفي في تهيئة البيئة العامه بالمستشفي وإزالة المخالفات والظواهر السالبه// من جانبه اكد المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ يوسف الامين ان المحلية نفذت آعمال النظافة بمشاركة الاليات والمعدات لنقل النفايات وإزالة المخالفات خارج المستشفي مشيرا الي مواصلة آعمال النظافة وصولا الي بيئة سليمة ومعافاة. خرطوم نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر المدير تنفيذي جبل أولياء يقف علي آعمال النظافة وإزالة المخالفات بمستشفي بشائر التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.