بالصور- طفل يقلب حياة “مستر بين” رأسًا على عقب في مغامرته الجديدة

كشفت منصّة نتفليكس عن أولى الصّور من المسلسل الكوميديّ الجديد “Man vs Baby” (رجل ضدّ طفل) من بطولة النّجم البريطاني روان أتكينسون، المعروف بأدواره الشّهيرة في Mr. Bean وJohnny English وLove Actually.

تدور أحداث المسلسل حول تريفور الّذي يجد نفسه في موقف غير متوقّع تمامًا عندما لا يأتي أحد لاصطحاب الطّفل الّذي يلعب دور “يسوع الطّفل” في مسرحيّة الميلاد المدرسيّة. فجأة، يصبح تريفور مسؤولًا عن طفل صغير في عطلة عيد الميلاد، ومع وجود شقّة فاخرة يجب حمايتها وطفل يحتاج إلى الرّعاية، يصبح السؤال: هل سيتمكّن من قضاء عيد ميلاد هادئ كما كان يأمل، أم ستتحوّل الأجواء إلى فوضى عارمة؟

وتُظهر الصّور الّتي أصدرتها نتفليكس أتكينسون في دور بينغلي، وهو يطعم طفلَين في وقت واحد، ويستضيف عشاء عيد الميلاد، ويقف إلى جانب شجرة ميلاد عملاقة في مشاهد مفعمة بالروح الكوميديّة الّتي اشتهر بها.

المسلسل من ابتكار وكتابة “ويل ديفيز” و “روان أتكينسون”، بينما يتولّى “كريس كلارك” و “ديفيز” مهمّة الإنتاج التّنفيذيّ، وتنتجه “كيت فاسولو” ويُخرجه “ديفيد كير”.