ريتا حايك تعلن حملها بطفلها الثاني في يوم ميلادها.. وابنها البكر شاركها بالفيديو أسعد اللحظات 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - شاركت الفنانة ريتا حايك متابعيها خبرًا سعيدًا مع إعلانها حملها بطفلها الثاني من خلال قيامها بنشر فيديو عبر حسابها على إنستغرام حيث أطلّت معلنة بفرح انتظارها طفلًا. إعلانها هذا جاء بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها. فاعتبرت ريتا حايك أن هذا الخبر هو أجمل هدية تلقتها في يوم ميلادها. وعلقت على الفيديو "أفضل هدية يوم ميلاد، شكرًا للحياة".

ريتا حايك تعلن حملها بفيديو وتتلقى رسائل تهنئة من الفنانات



بفرحة عارمة، أطلّت الفنانة ريتا حايك عبر فيديو قصير شاركته مع متابعيها عبر حسابها على إنستغرام أخبرتهم من خلاله أنها حامل. السعادة خيمت على أجواء الفيديو الذي وضعت ريتا حايك على بدايته جملة "لقد كنا نحتفظ بسر"، حيث ظهرت وقد ارتسمت الضحكة على وجهها وهي تعلن الخبر. وقد أطلت ريتا حايك في بداية الفيديو بلقطة توحي أنها تريد إعلان خبر ما، تلتها لقطات أخرى وهي تقف بشكل جانبي حيث كانت تضع يدها على بطنها، لينضم لها بعد ثوانٍ قليلة ابنها البكر جورج في الفيديو من دون أن تظهر ملامح وجهه واضحة كليًا، محتضنًا والدته حيث راحا يتعانقان ويضحكان بحب وحنان. وكانت لحظات سعيدة ومؤثرة تشاركت فيها الأم والابن اللذين كانا يطلان بملابس باللون الأزرق، الفرحة الكبرى.

فور نشر الفيديو، انهالت التعليقات المهنئة للفنانة ريتا حايك بحملها ويوم ميلادها من جمهورها ومن زملائها الفنانين ومنهم الفنانة دانييلا رحمة التي علقت على الفيديو قائلة "مبروك يا جميلة"، فيما كتبت الفنانة كارمن بصيبص " أفضل هدية بالفعل! يوم ميلاد سعيد"، الفنانة نيكول سابا علقت "ألف مبروك يا حلوة" وغيرها الكثير من التعليقات الأخرى من زميلاتها الفنانات. أما ملكة جمال لبنان السابقة ندى كوسا فهنأتها قائلة "سعيدة من أجلك".

ريتا حايك ولحظات عائلية مميزة

ريتا حايك متزوجة منذ سبع سنوات من طبيب القلب عبدالله ربيز ولديهما ابن يدعى جورج وينتطران ولادة طفلهما الثاني. وهي تشارك متابعيها مرات لحظات عائلية سعيدة مع زوجها وابنهما جورج من خلال نشر صور معهما عبر حسابها على إنستغرام، ومنها مشاركتها في إحدى المرات صورة طريفة بمناسبة يوم ميلاد زوجها. وقد جمعت الصورة الأب طبيب القلب عبدالله ربيز وابنه جورج الذي ظهر في الصورة وكأنه طبيب قلب كوالده، وكان يحمل السماعة الطبية ويفحص قلب والده.

أحدث ظهور لـ ريتا حايك

وكانت الفنانة ريتا حايك قد أطلت مؤخرًا في حفل الموريكس دور حيث أعربت عن سعادتها بحضور الحفل للمرة الأولى منذ انطلاقه من 25 عامًا حيث كانت شاركت أيضًا كعضو بلجنة التحكيم في فئة الدراما. كذلك أطلت ريتا حايك في الحفل حيث قدمت مع الإعلامي جمال فياض جائزة أفضل ممثل عربي للفنان تيم حسن عن دوره في مسلسل "تحت سابع أرض".



