انخفاض ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الجاري

تراجعت البيتكوين يوم الجمعة نتيجة عمليات جني أرباح بعد أن سجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وانحسار التوترات الجيوسياسية، مما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.



ورغم ذلك، تتجه البيتكوين نحو أداء أسبوعي فاتر بعدما فشلت في الحفاظ على مستوياتها القياسية.



وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.5% إلى 121,525.6 دولار عند الساعة 01:53 بتوقيت الساحل الشرقي (05:53 بتوقيت غرينتش).



أداء أسبوعي محدود... لكن “أكتوبر الصعودي” ما زال قائمًا



وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ما زالت البيتكوين تسجل مكاسب بنسبة 6.2% منذ بداية أكتوبر، مستفيدة من التفاؤل الموسمي المعتاد خلال هذا الشهر، الذي يلقبه المتداولون باسم “Uptober” أي أكتوبر الصعودي.



تاريخيًا، تحقق البيتكوين أداءً قويًا في أكتوبر؛ ففي العام الماضي ارتفعت بنحو 11% خلال الشهر، قبل أن تحقق قفزة هائلة بنسبة 37% في نوفمبر عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.



ويُعزى التراجع الأخير إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القياسية، بالإضافة إلى استمرار الشكوك بشأن الجدوى طويلة المدى لاحتفاظ الشركات بالعملة الرقمية في خزائنها.

كما أن حالة القلق في الأسواق بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية والغموض بشأن مسار أسعار الفائدة حدّا من مكاسب العملة المشفرة.



شركة بريطانية كبرى: “البيتكوين ليست فئة أصول استثمارية”



قالت شركة هارغريفز لانسداون (Hargreaves Lansdown)، أكبر منصة استثمارية للأفراد في المملكة المتحدة، هذا الأسبوع إن البيتكوين "لا تمتلك قيمة جوهرية"، وذلك رغم التحول التنظيمي الكبير في تعامل بريطانيا مع الاستثمارات في العملات المشفرة.



وجاء تحذير الشركة بالتزامن مع قرار هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) برفع حظر دام أربع سنوات كان يمنع المستثمرين الأفراد من الاستثمار في منتجات العملات الرقمية.



وسيسمح القرار قريبًا للمستثمرين الأفراد بشراء البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة عبر منتجات استثمارية منظمة ومتداولة في البورصة، على غرار القرار الأمريكي الذي سمح بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة (ETFs) للعملات المشفرة في بداية عام 2024.



وأضافت الشركة في بيانها أن البيتكوين "ليست فئة أصول استثمارية"، موضحة أنها لا تمتلك الخصائص التي تؤهلها لأن تكون جزءًا من محافظ النمو أو الدخل.



ومع ذلك، لم تستبعد الشركة تقديم منتجات رقمية عبر منصتها في المستقبل، مشيرة إلى أن بعض عملائها “قد يرغبون في المضاربة على العملات المشفرة” رغم المخاطر المرتفعة المرتبطة بها.