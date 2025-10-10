تدهور حالة مديرة اعمال المشاهير في تركيا عائشة باريم الصّحّيّة…. والشّرطة أمام بابها في المستشفى

تواصل مديرة الأعمال التّركيّة الشّهيرة عائشة باريم تلقّي علاجها في أحد المستشفيات الخاصّة بمنطقة نيشانتاشي في إسطنبول، بعد أن كانت قد وُضعت قيد الإقامة الجبرية في الأوّل من أكتوبر عقب الإفراج عنها من سجن مرمرة في سيليفري، على خلفيّة اتّهامها بالمشاركة في أحداث حديقة غيزي قبل اثنيَ عشر عامًا والمساعدة في “محاولة تقويض الدّولة”، وفق ما نُسب إليها.

وبعد صدور قرار الإفراج، أُعيد توقيفها في اليوم التّالي بقرار جديد، إلّا أنّ حالتها الصّحّيّة حالت دون تنفيذ الحكم، إذ يتِمّ تجديد قرار تأجيل تنفيذ العقوبة كلّ أربع وعشرين ساعة للسّماح باستمرار علاجها في المستشفى.

وأفادت مصادر مقرّبة بأنّ رجال الأمن يقفون أمام غرفة باريم بشكل دائم، فيما من المقرّر أن تخضع يوم الإثنين المقبل لعمليّة قلب مفتوح بعد تدهور حالتها الصّحّيّة في الأيّام الأخيرة.