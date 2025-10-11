أبناء عمرو دياب يحتفلون بيوم ميلاده بصور نادرة

نور دياب عن والدها: "رائع وأصيل وقوي"

مسيرة عمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - حرَص أبناء النجمعلى الاحتفال بيوم ميلاده الـ64، الذي يحل اليوم السبت 11 أكتوبر؛ حيث جاء الاحتفال بشكلٍ مختلف، من خلال الكشف عن صورٍ نادرة تجمعهم سوياً من مراحل عمرية مختلفة، الأمر الذي نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور.البداية مع نور دياب التي نشرت صورة نادرة لها، تجمعها مع والدها في مرحلة الطفولة، عبْر خاصية الـ"ستوري" عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها بقولها: "يوم ميلاد سعيد لوالدي الرائع، أصيل حقيقي- قوي، لامع، حكيم، وكل ما هو جيد حتى النخاع. أحبك كثيراً".أما كنزى دياب فنشرت هي الأخرى صورة نادرة تجمعها بوالدها وشقيقتها، يبدو أنها التُقطت مع السنوات الأولى من الألفية، بينما لم ينتبه للصورة أثناء التقاطها، لتُسيطر عليها حالة من العفوية، فيما علّقت عليها بقولها: "يوم ميلاد سعيد بابا".فيما احتفلت جنا عمرو دياب بيوم ميلاد والدها، بالاكتفاء بنشرها صورة تجمعها به من كواليس فيديو كليب "خطفوني"، الذي طُرح ضمن ألبوم "ابتدينا" في يوليو الماضي، ضمن موسم أغاني صيف 2025، واللذين حققا نجاحاً جماهيرياً ضخماً تجاوز حدود الوطن العربي.ونشرت جنا، صورة مع عمرو دياب عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها بكلمات مقتضبة تُعبّر من خلالها عن حبها الشديد له، وكذلك امتنانها لكلّ لحظة نجاح عاشتها، لاسيّما في الآونة الأخيرة، وتقديمها للجمهور؛ إذ قالت: "يوم ميلاد سعيد أبي. أحبك كثيراً".

وُلد عمرو عبدالباسط دياب في مدينة بورسعيد عام 1961، وتخرّج في معهد الموسيقى العربية. كان والده يشجعه على الغناء منذ الصِغر، وهو مَن اصطحبه لأول مرة لتسجيل أغنية وطنية في الإذاعة المحلية ببورسعيد؛ مما فتح أمامه الطريق نحو عالم الفن.

ارتبط اسم عمرو دياب بالتجريب في الأشكال الموسيقية؛ إذ كان مِن أوائل مَن دمج الإيقاعات الغربية بالإحساس الشرقي في الأغنية المصرية، وقدّم تجارِب مبكّرة في استخدام موسيقى "البوب العربي"، وهو الاتجاه الذي أصبح لاحقاً تياراً سائداً في المنطقة.

إلى جانب الغناء، خاض دياب تجرِبة التمثيل في السينما، ورغم نجاحه فيها؛ فقد فضّل التركيز على الموسيقى، التي اعتبرها مجاله الأساسي للتعبير الفني؛ مكتفياً بتلك المحاولات كجزء من بداياته.

وفي السنوات الأخيرة، واصل عمرو دياب طرح ألبومات وأغنيات منفردة بشكل منتظم؛ معتمداً على وسائل التواصل والمنصات الرقمية، في الوصول إلى جمهوره، وأثبت قدرته على التكيّف مع أدوات العصر من دون فقدان بصمته الخاصة التي ميّزته منذ بداياته.

