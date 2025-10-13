برسالة شديدة اللهجة.. فيدرا ترد على منتقدي إيناس الدغيدي: المطلوب أنها تموت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - برسالة شديدة اللهجة؛ انتقدت الفنانة فيدرا كل من هاجم أو انتقد المخرجة إيناس الدغيدي وذلك بعد إعلان الأخيرة زواجها، معبرة عن استيائها من نظرة المجتمع للسيدة التي تتزوج أو تدخل في ارتباط عاطفي في سن متقدمة، والذي مازال يتعامل مع الأمر بعقلية سطحية بدون أي مرجعية لدين أو منطق.

كيف دافعت فيدرا عن إيناس الدغيدي؟

فيدرا ترفض نظرة المجتمع

بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ تصدرت النجمة فيدرا ترند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تدافع عن المخرجة إيناس الدغيدي بعد الهجوم التي تعرضت له بسب زواجها بعد سن السبعين؛ معربة عن رفضها لنظرة المجتمع الغير مرتبطة بمرجعية دينية أو منطقية، حيث قالت: " أنا مش قادرة أفهم إيه مشكلة الشرق الأوسط مع الست؟ اتجوزت.. إزاي تتجوز وهي في السن ده؟ حبت.. عيب عليها، طيب أنتوا عايزينها تعمل إيه؟ تموت؟".كما عبرت عن رفضها لأفكار البعض في المجتمع متابعة حديثها: "أنا معرفش أي حاجة بتقول إن الست بعد سن معين لازم ماتتجوزش وماتحبش وإنها لازم تموت، وبالنسبة لفكرة اللبس والحجاب، وتقعد في البيت وتحبس نفسها، محدش ليه دعوة دي حاجة ماتخصش حد غير الست".

واختارت فيدرا أن تعلق على الفيديو بجملة وهي: "سيبوا الستات في حالها".

وقد حظى فيديو فيدرا بتفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها؛ اللذين أشادوا برأيها وأكدوا على حق المرأة في ممارسة حياتها بشكلٍ طبيعي وبكامل حريتها في أي سن؛ وجاءت التعليقات كالتالي: "عندك حق و في ملاحظه ان في نسبه كبيره من رجال كمان بينتقضو و فيهم ناس ربنا عالم بيعملو ايه في الخفاء، انا نفسي افهم اللي ببقولوا الكلام ده فاكرين مش هيعدي عليهم السن ده وبعدين ايه اللي يمنع ان طول مافينا النفس نعيش حياتنا ليه دايما عايزين الناس تدفن ياستار" وغيرها العديد من التعليقات.

رسالة إيناس الدغيدي لأصحاب الانتقادات

ابنة إيناس الدغيدي تتحدث عن انتقادات الجمهور

ومن جانبها ردت المخرجة إيناس الدغيدي على السيدات اللواتي وجهن لها انتقادات لاذعة كونها تزوجت في هذا العمر، في أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان زواجها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، قائلة: "لو في أي حاجة ظهرت في وشك صلحيها، الناس فاهمة إني باخد حاجة، أنا كنت لاعبة سلة لمدة 6 سنوات وكنت سبّاحة، وكنت لما بتخن باخد بالي من نفسي، محدش بياخد باله من نفسه من غير مجهود، بقول للستات اعملوا مجهود شوية".ومن جانبها، تحدثت حبيبة نبيل معوض، ابنةعن الانتقادات التي وُجهت للأخيرة بسبب زواجها، قائلة: "من زمان وأنا عارفة ومتعودة، خاصةً إني بنت، فمش مهتمة بالانتقادات ولا بأي حاجة، مش بتهزني الحاجات دي".

وأكدت أنها لم تشعر بالضيق لزواج والدتها، مبررة ذلك بقولها: "لو كنت أصغر في السن شوية كنت ممكن أبقى مضايقة، أي بنت ممكن تتضايق لما تلاقي أمها تتجوز وتحس بغيرة إن حد هياخدها منها، لكن أنا بشيل همها كتير، ودلوقتي مبسوطة إن في حد جنبها يكون ظهر وسند ليها، خاصةً إني عندي شغل وحياة وأطفال وبننشغل عنها كتير".

ما هو سبب إلغاء إيناس الدغيدي الاحتفال بزفافها؟

وكانت المخرجةقد شاركت في وقتٍ سابق من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو؛ مؤكدة من خلالها خبر الزواج، ومعلنة إلغاءها الاحتفال بالزفاف نظراً لحملات التنمر التي تعرضت لها، وعلقت على الصورة قائلة: "أصدقائي الغالين كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا".

وأكملت إيناس الدغيدي موضحة السبب في عدم إقامتها حفل زفاف قائلة: " ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان".

وتابعت الدغيدي: "ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة... ولنا لقاء سري بإذن الله ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون وعقبال عندكم ياحبايب".

إيناس الدغيدي تحتفل بعقد قرانها

وكانت المخرجةقد احتفلت بعقد قرانها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، مساء الجمعة الموافق 10 من أكتوبر، وذلك في حفل عائلي اقتصر على المقربين من الأهل والأصدقاء، وكان على رأسهم: النجمات يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي وآخرون؛ وقد شهد الحفل أيضاً حضور ابنتها "حبيبة"، وحفيدتها، التي بدت عليها علامات البهجة والسعادة والمباركة بزواج والدتها.

وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عدداً من الصور والفيديوهات من الحفل. وقد سيطرت حالة من البهجة والسعادة على الأجواء. وقد حرَصت بوسي شلبي وهالة صدقي على إطلاق الزغاريد في أثناء عقد القران؛ تعبيراً عن فرحتهما بصديقتهما، بالإضافة إلى حضور عدد آخر محدود من أصدقائها المقربين من النجوم وهم: جمال سليمان، هاني رمزي وزوجته، ودينا وآخرون، الذين حرَصوا على مشاركة العروسين فرحتهما.

وقد أطلت المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة رقيقة، مزجت بين الأناقة والبساطة؛ حيث ارتدت فستاناً أبيضَ قصيراً من الساتان، ذا أكمام طويلة مطرزة منسدلة من على كتفيها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة الويفي البسيطة، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

