منع الزيارة عن الإعلامية آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين.. ماذا حدث؟

عمرو محمود ياسين: مساندتكم تمنحنا طاقة إيجابية

الوضع تحت السيطرة.. والأطباء منعوا الزيارة لهذا السبب

ماذا قالت شهيرة عن آيات أباظة؟

إصابة آيات أباظة بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 02:11 مساءً - في تطور جديد ومُفاجئ، قرر الفريق الطبي المُعالج للإعلامية، زوجة الكاتب، منع الزيارة عنها، لحين استقرار حالتها الصحية واستعادة عافيتها، لاسيما وأنه خضعت قبل يومين لعملية جراحية خطيرة ودقيقة، واستغرقت ساعاتٍ طويلة داخل غرفة العلميات، وسط حالة من الترقب والقلق.عمرو محمود ياسين، حرص على توجيه الشكر لكل من سانده ودعمه في الأزمة الصحية الشديدة التي تواجهها زوجته آيات أباظة الفترة الحالية، قائلًا: عبر حسابه على "فيسبوك": "أحب أشكر من قلبي كل الأصدقاء والأحباب اللي سألوا عن زوجتي الغالية، سواء بالمكالمات أو الرسائل أو بالحضور الشخصي للاطمئنان عليها، محبتكم ومساندتكم ليها وليّ بتفرق جدًا وبتدّي طاقة إيجابية حقيقية".وأضاف عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على "فيسبوك"، "بناءً على توجيهات الطبيب المعالج، تم منع الزيارة في الوقت الحالي لحين استقرار الحالة الصحية العامة إن شاء الله، بنطمنكم إن الوضع تحت السيطرة، وكل يوم إن شاء الله يبقى فيه تحسّن.. دعواتكم المستمرة هي أهم دعم لينا".ومن جانبها، ناشدت الفنانة شهيرة، أصدقاءها، بعدم زيارة زوجة ابنها في المستشفى، قائلة: "لراحة زوجة ابني الغالية آيات أباظة وسرعة الشفاء، طالب الطبيب المعالج بمنع الزيارة مؤقتًا، وشكرًا لمحبتكم واهتمامكم".وكانت الفنانةكشفت تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية، وذلك عبر مداخلة هاتفية أجرتها في برنامج الستات مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، مؤكدة أنها تعاني من السرطان وخضعت لعملية جراحية استغرقت عدة ساعات طويلة، وقالت نصاً: "عملت عملية امبارح لمدة 5 ساعات، والحمد لله النتيجة مُرضية، ومدخلتش العناية المركزة".

وتابعت: "إحنا كنا في حالة مش حلوة خالص وقلقانين جدًا لكن متعشمين خير في ربنا، وربنا يكون في عون ولادها، فاضل خطوة واحدة إن شاء الله للشفاء وإحنا مستنين بعض التحاليل عشان نطمن عليها أكتر بكرا"، وأكدت أن الطبيب المعالج لها قام بأخذ عينة حتى يطمئن على حالتها الصحية.

النجوم يدعمون زوجة عمرو محمود ياسين

آيات أباظة: "يارب أتعافى وأرجع شغلي من تاني"

وحرص عدد من نجوم الفن، على دعم ومساندة، في تلك المحنة الصحية الصعبة التي تواجهها، مُعربين عن آمالهم بتماثلها للشفاء في أقرب وقت، منهم ياسمين عبد العزيز، ريهام عبد الغفور، مي فاروق، نانسي صلاح، إيناس مكي، ومحمد عبد الحافظ وغيرهم.

وكانت آيات أباظة، قد بعثت رسالة إلى جمهورها بشأن حالتها الصحية، لاسيما في ظل تداول أنباء حول استئناف عملها مُجدداً بعد رحلة العلاج، حيث كتبت يوم 25 سبتمبر الماضي، عبر حسابها على "فيسبوك"، "أولاً ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها أوي... بس حابة أوضح حاجة عشان ناس كتير بعتت لي عشان الصورة دي، افتكرت إني رجعت الشغل.. طبعاً نفسي بس أنا خلصت العلاج ولسة في جراحة مهمة هتتعمل، ويارب أتعافى بعدها وأرجع للمكان اللي بحبه".



