طلال سام يحتفل بيوم ميلاده ورسائل تهنئة من النجوم

نشاطات وأعمال طلال سام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - بطريقته الخاصة شارك الفنانمتابعيه صوراً من يوم ميلاده، والتي غلب عليها اللون الأصفر وزهرة دوار الشمس من خلال الصور والخلفيات بجلسة التصوير، كانت الصور من إعلامه لطرح أغنية "قـوي الـبـاس" أولى أغاني ألبومه القادم.وعلق طلال سام وكتب: "كملت الـ27 عاماً، عام جديد ويارب تكون سنة خير عليّ وعليكم يا أحباب".وتفاعل معه متابعوه وتمنوا له عاماً جديداً وتحقيق أمنيات وتقدم، وكتب له الإعلامي علي نجم: "عساها سنة خير ونجاح عليك يا حبيبي"، فيما كتب له الفنان والملحن عبد العزيز الويس: "كل عام وأنت بخير حبيبي، والعمر كله يارب"، أما الفنان بشار الشطي فكتب له: "عيد ميلاد سعيد"، كما هنأته الفنانة لولوة الملا وكتبت له: "كل عام وأنت بخير"، فيما كتب له الفنان محمد الشعيبي "العمر كله"، وهنأه الفنان فهد الصالح كل عام وأنت بخير طلووول".طرح بتاريخ 15 أكتوبر الفنان طلال سام أغنية "قوي باس"، وهي من ألبومه الأول، وكلمات الأغنية وألحانها لطلال سام وعلق مؤخراً عند نشر بوستر العمل وكتب "قـوي الـبـاس - 15 أكتوبر 2025، أول أغنية من ألبومي الأول، ما بقي شي وتنزل ونحتفل فيها، مستعدين؟".كما نشر مقطعاً من الأغنية وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وكتب: "أغنية قوي الباس نزلت وأخيراً! أول أغنية من الألبوم اللي أعلن تفاصيله قريباً، رابط فيديو الأغنية بالبايو، لا تحرموني من دعمكم يا أصدقاء، وموجودة بكل منصات الاستماع".أيضاً انتهى مؤخراً من تقديم عروض لمسرحية "المديـنة الترفيهية"، من ﺇﺧﺮاجه، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لمحمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍّ من الفنانين: بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، طلال سام، وهادي خميس، وستقدم هذه المسرحية أيضاً بعروض جديدة بموسم الرياض بنسخته السادسة.كما قدم مؤخراً مسرحية "الملكة والقرصان" وهي مسرحية قدمت على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركة السالمية، وهي من إخراج الفنان بدر الشعيبي، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، بدر الشعيبي، طلال سام، وغرور صفر، بالإضافة إلى آخرين.وكان طلال سام قد أعلن مؤخراً أيضاً عن انتهاء الموسم الثالث من برنامج البودكاست "أريكة" الذي يقوم بتقديمه مع الفنانة بيبي عبدالمحسن، حيث يستمع الجمهور لـ"البودكاست" دون مشاهدته، وتقوم فكرته على أن يجلس الضيوف على أريكةٍ، ويتحدثون عن موضوعٍ اجتماعي معيَّن، أو قضيةٍ متداولة.وكان هنالك عمل آخر له تم تجهيزه مع الفنانة هدى حسين هو مسرحية "في زين الزمان" لكن لم يُعرض، وكان قد صدر قرار بمنع عرض المسرحية بسبب إحالة كاتبتها هبة حمادة وبعض الممثلين إلى النيابة على خلفية مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عُرض في رمضان 2024 والذي تضمن حسبما ذكر إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي وقتها، وكانت المسرحية من إخراج سمير عبود.

