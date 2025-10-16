بيومي فؤاد يوجّه رسالة إلى جمهوره لحضور مسرحية النداء الأخير بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - ظهر الفنان بيومي فؤاد بفيديو نشر على حساب الفنان أحمد العونان حمس من خلاله بطريقة لطيفة ومشوقة متابعيه لحضور مسرحية "النداء الأخير"، والتي ستعرض بموسم الرياض بنسخته السادسة على مدى 7 أيام على مسرح محمد العلي في البوليفادر سيتي.

وقال بيومي فؤاد من خلال الفيديو "السلام عليكم .. انتظرونا بإذن المولى من تاريخ 23 إلى 29 أكتوبر في مسرحية "النداء الأخير" في البوليفارد مسرح محمد العلي، واللي مش حيحضر حيزعل، في انتظاركم بيومي فؤاد".

كما نشر الفنان أحمد العونان فيديو لبروفات المسرحية وكتب: "جمهورنا الغالي ننتظركم في مسرحية النداء الأخير على مسرح محمد العلي حياكم الله وتشرفونا".

مسرحية "النداء الأخير"

و"النداء الأخير" هي مسرحية كوميدية تدور أحداثها حول موظف متقاعد يعيش حياة روتينية مملة، لكن تتغير حياته تماماً عندما يضطر إلى دخول مجال الخطابة بدافع الحاجة وتتوالى الأحداث، وهي من بطولة الفنان أحمد العونان، محمد عاشور، بيومي فؤاد، فهد البناي، نورة العميري، سلطان الفرج، مبارك المانع بالإضافة إلى آخرين.

عمل قادم للفنان بيومي فؤاد

وكان آخر عمل للفنان بيومي فؤاد فيلماً سينمائياً بعنوان "السادة الأفاضل"، لم يعرض بعد، وتدور أحداثه بعد وفاة الأب "جلال"، تنهار حياة عائلة "أبو الفضل" الهادئة، فيجد الابن الأكبر "طارق" نفسه مسؤولاً عن كل شيء، بينما يعود "حجازي" من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته، تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض "سمير إيطاليا"، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءاً وتتوالى الأحداث.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: مصطفى صقر ومحمد عز الدين وعبدالرحمن جاويش، ومن بطولة الفنان محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، هنادي مهنا، طه دسوقي، إنتصار، بيومي فؤاد، علي صبحي، وحنان سليمان.

