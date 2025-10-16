مروة محمد وفهد البتيري يشاركان متابعيهما بوستر مسلسل حالات نادرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - شاركت الفنانة مروة محمد متابعيها إعادة نشر بوستر مسلسل "حالات نادرة" والتي تقع أحداثه في 10 حلقات وسيتم عرضه قريباً ، "حالات نادرة" هو مسلسل سعودي من 10 حلقات مستوحى من سلسلة روايات للكاتب الكويتي عبد الوهاب السيد الرفاعي، تدور أحداثه في عالم الرعب حول طبيب نفسي يتعامل مع حالات غريبة. يشارك في بطولة المسلسل فهد البتيري، هيلدا ياسين، مروة محمد، بدر محسن، مريم عبدالرحمن، ريم صفية، وجود السفياني، مرزوق الغامدي، ميرال مصطفى".
فيما نشر الفنان فهد البتيري بوستر العمل وعلق وكتب " قرّبت ..حالات نادرة".
وعن دورها قالت: أجسد شخصية امرأة تتواجد في لندن وتتواصل مع عائلتها وأبنائها عبر برامج الزوم سكايب بسبب هروبها إلى لندن بقضية وهي جريمة قتل لكنها لم ترتكبها ويتم تضليلها من قبل زوجها ووالدته وإيهامها أنها مطاردة من قبل السلطات، ولكنها تكتشف أخيراً أنها لم تكن مدانة ولا توجد عليها أي تهمة، وفي أحداث الحلقة 40 تقرر أن تعود للانتقام بسلسلة من الأحداث التي قد لا يتوقعها المشاهد وتتوالى الأحداث، التصوير تم بين مدينة نيوم وتبوك والرياض، وشاركها العمل الفنانة فخرية خميس، محمد الحجي، فيصل العمري، عبد الهادي الشاطري، نغم المالكي، مديحة، ديمة مسلم، روان علي، محمد الهاشم، حمد يوسف، مريم الغامدي، ومن إخراج رامي رزق الله.
وعرض لها مؤخراً بالموسم الرمضاني مسلسل "الزافر"، وهو مسلسل تراثي تجري أحداث المسلسل في قرية جبلية جنوب السعودية خلال حقبة زمنية قديمة، وتحدث فيها العديد من الصراعات الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية، المسلسل من بطولة الفنان جبران الجبران، مروة محمد، راشد الشمراني، أضوى فهد، غادة الملا، عزام النمري، مريم الغامدي، مرزوق الغامدي، علي الحميدي، ندى آل حاجي، أيمن مطهر، عزيز بحيص، حسام الحارثي، بدور العتيبي، نوف سعد، محمد الزهراني، رضوى مزين، ريم الغامدي، ومن إخراج سيف الشيخ نجيب، وجسدت مروة بالعمل دور "عزة" وهي زوجة "يحيى" البطل الذي عاشت معه كل الظروف القاسية إلى أن وصلت لمرحلة أنها تترك كل شيء وتذهب.
أما القصة فتدور أحداثها حول "عمر" و"خالد"، وهما مسعفان يتمتعان بشخصيتين متناقضتين، أحدهما جاد ومسؤول، والآخر مرح ومتهور، يعملان في الرياض ويواجهان تحديات غير متوقعة أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقّع. كما يلقي الفيلم الضوء على الجانب الإنساني للمسعفين، ويعرض التحديات التي يواجهانها أثناء سعيهما لإنقاذ الأرواح تحت ضغط مستمر، وتتوالى الأحداث.
مسلسل "حالات نادرة""حالات نادرة" هو عمل مكون من 10 حلقات لكل حلقة ضيف شرف وقصته مع الدكتور النفسي، وهو مقتبس من سلسلة تحمل الاسم نفسه للروائي عبد الوهاب الرفاعي، وهو من بطولة نخبة من النجوم من أبرزهم: الفنان فهد البتيري، هيلدا ياسين، مروة محمد، بدر محسن، مريم عبد الرحمن، ريم صفية، جود السفياني، ومريم الغامدي، مرزوق الغامدي .
آخر أعمال مروة محمدوانتهت الفنانة مروة محمد مؤخراً من تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "تظن أنك نجوت" والذي تقع أحداثه في 90 حلقة. وكشفت حينها مروة لـ الخليج 365 تفاصيل العمل قائلة: " مسلسل "تظن أنك نجوت" يقع العمل في 90 حلقة وهو لصالح mbc وشاهد وسيُعرض في شهر أكتوبر 2025 بإذن الله، هو عمل درامي أكشن، وأحداث العمل تتميز بالغموض.
آخر أعمال فهد البتيريوكان آخر عمل عرض للفنان فهد البتيري هو فيلم سينمائي بعنوان "إسعاف" من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، أحمد فهمي، حسن عسيري، لطيفة المقرن، فهد البتيري، مطلق مطر، فيصل الدوخي، نيرمين محسن، علي إبراهيم، بسمة داود، سعيد صالح. من إخراج كولن تيج. وتأليف إبراهيم الحجاج، وألبرتو لوبيز.
