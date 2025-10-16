التحقيق يكشف أن بطل العالم السابق في الملاكمة البريطاني هاتون وجد مشنوقا

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشفت محكمة الطب الشرعي أن بطل العالم السابق في الملاكمة البريطاني ريكي هاتون وُجِد مشنوقا في منزله، بعد فتح تحقيق في وفاته ثم تأجيل البت فيه إلى الربيع المقبل.

أُبلغت محكمة الطب الشرعي في مانشستر الجنوبية أن مدير أعماله، بول سبيك، عثر على ابن الـ46 عاما، الملقب بـ"هيتمان"، فاقدا للوعي في 14 أيلول/سبتمبر داخل منزله في مانشستر الكبرى.

واستمعت المحكمة من ضابطة الطب الشرعي أليسون كاتلو على تفاصيل العثور على هالتون.

وُجد أن الملاكم البريطاني السابق، الحائز على ألقاب عالمية في وزني خفيف الـ"ويلتر" والـ"ويلتر"، شوهد آخر مرة من قبل عائلته في 12 أيلول/سبتمبر وكان يبدو بصحة جيدة.

لكن في اليوم التالي، لم يحضر فعالية كما كان متوقعا. وفي صباح 14 أيلول/سبتمبر وصل مدير أعماله إلى منزله ليصطحبه إلى مطار مانشستر من أجل السفر إلى دبي، لكنه وجده فاقدا للوعي.

وقالت الطبيبة الشرعية أليسون موتش إن "السبب المبدئي للوفاة هو الشنق".

وتم تأجيل التحقيق حتى 20 آذار/مارس من العام المقبل.

واصطف الأسبوع الماضي آلاف الأشخاص في شوارع مانشستر لحضور جنازة هاتون المحبوب جدا.

وكان ليام غالاغر، قائد فرقة أويسيس الموسيقية، ومهاجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق لكرة القدم واين روني وبطل العالم السابق في الملاكمة تايسون فيوري، من بين نجوم عالم الرياضة والترفيه الذين حضروا الجنازة.

وكان هاتون صريحا ومنفتحا في حديثه بشأن المشكلات النفسية التي واجهها بعد اعتزاله الملاكمة للمرة الثانية عقب محاولة عودة غير موفقة في 2012.

وفي مقابلة مع "بي بي سي" عام 2016، تحدث عن صراعه مع الكحول والمخدرات وكشف أنه حاول الانتحار عدة مرات.