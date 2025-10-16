انفصال توم كروز عن أنا دي أرماس.. بعد علاقة استمرت لـ9 أشهر

توم كروز وأنا دي أرماس يُحافظان على علاقة صداقتهما رغم الانفصال

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, ‘split’ after nine-month romance https://t.co/oJ97exM0cu — Metro (@MetroUK) October 16, 2025

أنا دي أرماس تتحدث عن عملها مع توم كروز

بداية العلاقة العاطفية التي جمعت أنا دي أرماس و توم كروز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - انفصل النجم العالميعن حبيبته المُمثلةبعد علاقة عاطفية استمرت لتسعة أشهر، بحسب ما أفادت العديد من التقارير الإخبارية.ولم يؤكد أي من النجم العالمي توم كروز البالغ من العمر 63 عاماً والممثلة أنا دي أرماس البالغة من العمر 37 عاماً، علاقتهما بشكل صريح، ولكن شوهدا وهما يمشيان متشابكي الأيدي، وأيضاً وهُما يغادران الاحتفال الخاص بيوم ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين في وقت سابق من العام الجاري.إلا أن هُناك العديد من التقارير التي تفيد بأن العلاقة قد انتهت بينهما، فيما لا يزال نجما هوليوود يحافظان على علاقة صداقتهما، وقد صرح مصدر لصحيفة "The Sun" بأن النجم توم كروز والفنانة آنا دي أرماس يستمتعان بوقتهما معاً إلا أن علاقتهما كحبيبين قد انتهت.— Metro (@MetroUK)فيما أكد المصدر بأنهما سيظلان صديقين حميمين، لكنهما توقفا عن علاقتهما العاطفية وأنهما أفضل حالاً كصديقين، وسيظلان يحبون صُحبة بعضهما بعد أن تحليا بالنضج.وستُشارك الفنانة أنا دي أرماس في بطولة فيلم توم كروز الجديد وسيواصلان العمل سوياً، حيث كانا قد تم مشاهداتهما وهم يتدربان سوياً في لندن، ولكن يُقال بإن المشروع السينمائي متوقف مؤقتاً، وحينما تم سؤال أنا دي أرماس عن العمل مع توم كروز في الفيلم الجديد في مايو الماضي ببرنامج "صباح الخير يا أمريكا"، أكدت بأنه أمر ممتع للغاية مؤكدة بأنها قد خاضت العديد من التجارب المحفوفة بالمخاطر من أجل أفلام "الأكشن".يُمكنكم قراءة:وأضافت خلال حديثها عن التعاون مع النجم توم كروز في السينما بأنهما يعملان بالتأكيد على العديد من المشاريع وليس مشروع واحد فقط مع عدد من المُخرجين ومن أبرزهم دوغ ليمان وكريستوغر ماكواري وأنها متحمسة للغاية.وكانت قد بدأت شائعات العلاقة العاطفية التي تجمع كل من توم كروز وأنا دي أرماس في فبراير الماضي حينما شوهدا يتناولان الطعام معاً في مطعم بـ لندن برفقة وكيليهما.وفي ذلك الوقت وصف مصدرٌ الأجواء بأنها ودية، وليست غزلية، إلا أن سرعان ما تبدّل الوضع مع عودة حضورهما سوياً للعديد من المناسبات بدءاً من حفلات أعياد الميلاد وصولاً إلى نزهات في الحدائق، وحتى رحلة على متن يخت في إسبانيا.وجاء ظهورهما الأول والأبرز قبل أيام قليلة من رحلة فيرمونت، عندما شوهد الثنائي في ملعب ويمبلي مستمتعان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».