محمد رجب يُنافس في موسم مسلسلات رمضان 2026 بـ قطر صغنطوط

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - حجز الفنان، مكانه في موسممن خلال مسلسل جديد يحمل اسم "قطر صغنطوط"، ومن المُقرر بدء التحضيرات خلال الفترة القليلة المُقبلة، استعدادًا لانطلاق التصوير قريبًا.مسلسل محمد رجب الجديد "قطر صغنطوط"، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين، وتدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي تشويقي، ومن المُقرر بدء مرحلة ترشيح الممثلين وتسكين الأدوار تمهيدًا لبدء التصوير، وعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026.يذكر أنّ محمد رجب، تعاون مع المنتج، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل، وشاركه البطولة كلّ من أيتن عامر، ودانا الحلبي، وإبراهيم السمان، ومحمود قابيل، ومحمد لطفي، وعبير صبري، وأحمد وفيق، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.مسلسل "الحلانجي" تدور أحداثه فى اطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول شخصية طه الحلانجي (محمد رجب) وهو شخص كان مسجوناً بسبب النصب الذي أصبح صفة من صفاته ويمارسه في كل أمور الحياة وهو ما يوقعه في العديد من المشكلات.وبذلك، يُشارك محمد رجب، في مسلسلات رمضان للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وغاب نحو 5 أعوام كاملة، منذ مسلسل "علامة استفهام" الذي عُرض عام 2019، وشاركه البطولة ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، محمود البزاوي، كوكي مجدي، نورهان، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، عماد رشاد، محمد عبد العظيم، يسرا المسعودى، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.وتدور أحداث المسلسل حول "سامح" الذي يعود للمستشفى الذي يعمل به بعد أن قطع إجازته، ويحاول أن يقنع الدكتور محمود بأن يجعله يعمل على حالة نوح، ولكنه يرفض ويطلب منه الابتعاد عن نوح. أخذ نوح يرسم علامات استفهام في ورقة وهو ينظر لسامح، وفي نهاية الحلقة تم العثور على ممرض مشنوق في الحمام وسط علامات استفهام مرسومة بالدماء على الجدران.

