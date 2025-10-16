لماذا تغيب إيمي سمير غانم عن التواجد في مهرجان الجونة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - تشهد هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي غياب الفنانة إيمي سمير غانم عن حضور أي فعاليات خاصة بالمهرجان.

غياب إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة

وخلال الساعات الماضية ظهر زوجها الفنان حسن الرداد على متن الطائرة وهو في طريقة للجونة، وأكد أن إيمي لن تستطيع التواجد في هذه الدورة بسبب انشغالها بالأطفال فادي وفادية التي لم تتجاوز عامها الأول.

تفاعل الجمهور مع المقطع المتداول وتعاطف الكثير منهم مع كمية المسؤوليات الملقاة على عاتق إيمي خلال هذه الفترة، وتمنوا لها أوقاتًا سعيدة مع طفليها وأن تستطيع العودة من جديد لجمهورها ومحبيها بأعمال فنية مميزة.

ايمي وحسن الرداد يرزقان بمولودتهما فادية

يذكر أن إيمي سمير غانم استقبلت طفلتها الثانية فادية يوم 28 مايو ماضى، حيث أعلن زوجها حسن الرداد الخبر خلال منشور على حسابه بموقع "إنستغرام"، إذ نشر صورة يظهر من خلالها يد الطفلة، معلقاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ.. الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها، وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعًا".

وقد انهالت التهاني من نجوم الوسط الفني والجمهور فور إعلان الخبر، معربين عن سعادتهم بقدوم المولودة، ومتمنين لها حياة مليئة بالحب والسعادة.

إيمي سمير غانم في دراما رمضان 2025

إيمي سمير غانم سجلت تواجدها في موسم درما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكم" الذي جمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، وعادت به إلى المنافسات الدرامية بعد غياب دام 5 سنوات، وشارك في بطولة العمل كلاًَ من:محمد ثروت، انعام سالوسة، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، حجاج عبد العظيم، إسماعيل فرغلي، ريهام الشنواني وعدد من ضيوف الشرف.

واعتمد مسلسل "عقبال عندكم" على الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث دارت الأحداث حول شاب وفتاة يستعدان للزواج، لكنهما يقعان في العديد من المشكلات قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما حل هذه المشاكل، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول لحافة الانفصال.

