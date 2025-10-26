خالد البريكي لـ الخليج 365: اعتذرت عن أعمال عُرضت عليَّ من أجل مسلسل "المرسى" وعبدالمحسن النمر النصف الآخر لي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - تواجد الفنان خالد البريكي في منتدى الأفلام السعودي الذي انطلق مؤخراً بالرياض على مدى 4 أيام بجامعة الملك سعود، وتواجد بالحدث العديد من محبي وصناع السينما السعودية والخليجي والعربية وحتى العالمية، وانتهت فعالياته أمس السبت.

وكشف خالد البريكي لـ الخليج 365 عن انطباعه بالتواجد في المنتدى قائلاً: "سعيد بتواجدي بمنتدى الأفلام السعودي وهذا المنتدى يدعم الطاقات الشبابية والفنانين بشكل عام، وكذلك نحتاجه نحن وجميع الفنانين مثل هذه المنتديات الفنية، وهي تخدم الفن السعودي والخليجي وحتى العربي، واليوم أشاهد وجوهاً عربية كثيرة مشاركة، وكذلك المنتدى فتح أبوابه لجميع مَن يرغب بالمشاركة بالأعمال السينمائية، ونطمع أن تكون الرياض مستقبلاً بإذن الله مكاناً لتأسيس الأفلام.

راية بالسينما السعودية

مشاركته بمسلسل "المرسى"

"سيدتي" من منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة، حيث يجتمع صناع السينما لتبادل الخبرات.. لقاءات خاصة مع نجوم الفن وحديث عن أهمية المنتدى ودوره في دعم الصناعة السينمائية.#منتدى_الأفلام_السعودي

#saudifilmconfex@FilmConfex@FilmMOC pic.twitter.com/caUBD5yZSE — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 25, 2025

وعن راية الحركة الفنية والسينمائية السعودية قال البريكي: "الحركة السينمائية في المملكة العربية السعودية متقدمة، ونفتخر فيها والآن نشاهد مشاركات للأفلام السعوديه بالمهرجانات العالميه والعربية وهذا شيء يدعو للفخر".— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وعن مشاركته بمسلسل "المرسى" قال: "أحببت نص العمل وهو ذو طابع غريب، النص كلاسيكي قد نكون افتقدنا منذ زمن مثل هذه النصوص الجميلة، وها نحن نعود من خلال هذا العمل إلى كلاسيكات جميلة، والتجربة أستطيع أن أقول عنها إنها جيدة ونحتاج مثل هذه التجارب، والدراما السعوية مؤخراً شارك العديد من الفنانين الشباب بأعمال ذات حلقات طويلة لمسلسلات تركية معربة، ونحن نشارك الفاننين الشباب من أجل دعم مسيرتهم وليكونوا مستقبلاً هم النجوم".

وعن جديده من الأعمال القادمة قال البريكي: "حالياً أنا مسخر فقط لمسلسل المرسى، وعُرضت عليَّ الكثير من الأعمال واعتذرت من أجل المرسى، لانشغالي بهذا العمل، وأسعى من خلال ما أقدمه إعادة المدرسة الكلاسيكية للمسلسلات".

عبدالمحسن النمر والنصف الآخر

مسلسل "المرسى"

عمل تم تصويره مؤخراً لـ خالدالبريكي

آخر عمل عُرض للفنان خالدالبريكي

وأكد الفنانأن عبد المحسن النمر هو نصفه الآخر قائلاً: "الفنان عبدالمحسن النمر وأخي "أبوبدر" هو نصفي الآخر، وأنا أعمل معه منذ أعوام واجتمعنا بعدة أعمال سابقاً، بالكويت والبحرين، وهو إنسان لطيف وجميل ويستحق أن يُطلق عليه عمود الدراما السعودية وهو نجم ومثقف ويحب أصدقاءه ومهما تحدثت لا أستطيع أن أوفي حقه وشهادتي به مجروحة"."المرسى" هو النسخة المقتبسة من قصة لمسلسل تركي بعنوان: "على مَر الزمان"، وهو عمل يُعرض الآن، وتدور أحداثه حول القبطان "سلطان" الذي يعمل في البحر ويسافر ويبتعد عن زوجته وأولاده لفترات طويلة. خلال إحدى رحلاته، يلتقي بامرأة تُدعى "نوال"، يدخل معها في علاقة عاطفية؛ فتُثار صراعات كبيرة بين حبه لها وبين التزامه تجاه زوجته "خولة". تحاول "نوال" فصل القبطان عن عائلته، وتطلب منه التخلّي عن ماضيه وعن أسرته. حين يعود إلى عائلته، تبدأ الأحداث تنفجر بصدامات بين الواجب العائلي والرغبة العاطفية. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وبطولة: عبدالمحسن النمر، أسمهان توفيق،، عائشة كاي، ميلا الزهراني، أصايل محمد، عباس النمري، سارة الحربي، بالإضافة إلى آخرين.وهنالك مسلسل تم تصويره مؤخراً ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026 وهو مسلسل "أعوام الظلام" ويُعد هذا العمل من أضخم إنتاجات منصة "شاشا" لعام 2025، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: حمد العماني، نايف البحر،، عبدالله الطليحي، إيمان الحسيني، شوق الهادي، عبدالعزيز مندني، فاطمة البصيري، حسن عبدال، انتصار، فيصل العميري، روان العلي، أحمد سعيد، وآخرون، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرالمطيري، صاحب الرواية والقصّة الأصلية، ويأتي في إطار درامي، يسرد قصة المواطن الكويتي بدرالمطيري، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، فتتحول حياته لجحيم، قبل أن تنكشف براءته، وتترك قصته أثراً نفسياً مؤلماً عليه.وكان آخر عمل عُرض لـهو بالموسم الرمضاني وهو مسلسل بعنوان "المسار" وتدور أحداثه عندما تواجه عائلة مجموعة من التحديات والمشاكل، حيث "توأمان متطابقان"، يموت أحدهما خلال لقاء ومواجهة أثناء خلاف بينهما، فتثار الشكوك حول مَن منهما له مصلحة بقتل الآخر، والعيش باسمه ومكانه، في بيئة مختلفة عنه تماماً.وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمدالعنزي وبدرالجزاف، ومن بطولة الفنان محمدالمنصور، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح خالدالبريكي، فيصل العميري.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».