نجوم غيروا مظهرهم من أجل السينما .. آخرهم براد بيت لأداء بطولة فيلمه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - أثار النجم العالميحالة من القلق لدى جمهوره عقب ظهوره بشكل غير مألوف خلال تصوير أحدث أفلامه السينمائية " The Adventures of Cliff Booth" حيث ظهر بشكل مُفاجئ بشارب أشقر في الفيلم.وجاء ظهور النجم براد بيت المُفاجئ لجمهوره مساء يوم الثلاثاء الماضي خلال حضوره مباراة بيسبول بمظهرٍ غريبٍ تمامًا، مع استمرار تصوير أحدث أفلامه السينمائية، حيث ظهر براد بيت البالغ من العمر 61 عامًا بجانب صديقه "فليا" العازف في فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" وهما يتابعان المباراة، وجاء ظهوره مختلفًا تماما وبشكل غير المتوقع بشعر أشقر قصير وشارب أشقر أيضًا، فيما بدا على وجهه أيضًا حروق الشمس، مما أثار قلق المعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.— HELLO! (@hellomag)ولم يكن براد بيت هو الفنان الوحيد الذي حرص على تغيير مظهره لأداء شخصيته بالفيلم السينمائي الجديد، ولكن هُناك عدد كبير من نجوم السينما العالمية دومًا ما يغيرون من مظهرهم لإضفاء حالة من المصداقية لدى الجمهور في الشخصيات التي جسدوها ببعض أفلامهم السينمائية.وطوال تاريخ السينما العالمية حرص عدد كبير من النجوم على تغيير مظهرهم وأجسامهم ليقوموا بتجسيد شخصيات خلال أفلامهم السينمائية والتي تعد جزءًا أساسيًا من تقمصهم للشخصية التي يجسدونها، ونستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم.عام 2002 تم عرض الفيلم السينمائي " The Hours" والذي شارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم النجمة العالمية نيكول كيدمان والتي حرصت على تغيير مظهرها بشكل كبير لتنتج في تجسيد شخصية الكاتبة "فيرجينيا وولف" وقد نجحت في ذلك بشكل كبير ونال أداؤها إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.يعد النجم البريطاني كريستيان بيل من أشهر النجوم حول العالم الذين لديهم مقدرة على التحكم في مظهره وإختلافه وأيضًا شكل جسمه وفقًا للشخصية التي سيؤديها في أفلامه، ففي عام 2004 تم عرض الفيلم السينمائي " The Machinist" والذي تطلب منه إنقاص وزنه بشكل كبير لأداء شخصيته بالفيلم.إلا أنه عبر مرور تسع سنوات يُقرر زيادة وزنه بشكل ملحوظ وذلك لتجسيد شخصيته خلال أحداث فيلم " American Hustle"، وبذلك يصبح كريستيان بيل من أبرز النجوم الذين يتحكمون في جسدهم من أجل السينما.فيما تعد النجمة الأمريكية تشارلز ثيرون من أجرأ النجمات اللاتي يتخلين عن إطلالتها الجميلة من أجل شخصية تُجسدها في السينما أو بأي عمل فني، ففي عام 2019 شاركت ببطولة فيلم " Bombshell" والذي جعلها تُجري عدد من عمليات التركيبات التجميلية لتجسيد شخصيتها خلال أحداث الفيلم.يُمكنكم قراءة:كما أنها في عام 2003 قد إكتسبت وزنًا كبيرًا وتغيرت ملامحها بشكل كبير، وذلك لتجسيد شخصية قاتلة متسلسلة خلال أحداث فيلم " Monster".كما يعد النجم العالمي خواكين فينيكس من أبرز الفنانين الذين يحرصون على تقديم المظهر الحقيقي للشخصية التي يُجسدونها، وقد إتضح ذلك بشكل كبير حينما جسد شخصية "أرثر" بفيلم "Joker" عام 2019.ومن أجل تجسيد تلك الشخصية خسر خواكين فينيكس من وزنه 23 كيلو جرامًا، من خلال تتبعه لحمية غذائية صارمة تحت الإشراف الطبي مما أعطى جسده مظهرًا نحيفًا وذلك ما تطلبته الشخصية لتجسيدها.

