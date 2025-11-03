زوجة أنتوني هوبكنز تتحدث عن إصابته بالتوحد.. ويعلق "كل هذا هراء"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 04:00 مساءً - خلال مُقابلة صحفية، تحدث النجم العالمي أنتوني هوبكنز الممثل الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 87 عاماً، عما لمَّحت به زوجته ستيلا أروييف ذات مرة حول إصابته باضطراب في النمو العصبي.

أنتوني هوبكنز يؤكد أن ما يتم ادعاؤه هو تفاصيل الحياة بشكل عام

أكد أنتوني هوبكنز خلال حديثه مع صحيفة The Sunday Times، بأنه مهووس بالأرقام والتفاصيل ويُحب ترتيب كل شئ وأن زوجته حينما بحثت في الأمر اعتقدت بأنه قد يكون مصاباً بمتلازمة أسبرجر، كما تعتقد بأنه قد يكون مصاباً بالتوحد، وعلقعلى الأمر بأنه لا يعرف عما تتحدث ولا يصدقه أيضاً.

وتُعد متلازمة أسبرجر تشخيصاً طبياً سابقاً يندرج الآن تحت مظلة اضطراب طيف التوحد (ASD)، وهو اضطراب عصبي ونمائي يؤثر على كيفية تفاعل الأشخاص مع الآخرين والتواصل والتعلم والتصرف، وفقاً للمعهد الوطني للصحة العقلية.

وحينما تم توجيه حديث لـ أنتوني هوبكنز عن الحالة الصحية لهذا الاضطراب، قال: إن كله هراء، مشيراً إلى أن المصطلحات النفسية الحديثة - مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطراب الوسواس القهري، وتصنيفات طيف التوحد- لا تفسر الحالة الإنسانية، مؤكداً أن كل ذلك مجرد حياة بشرية مليئة بالتشابكات والألغاز والأشياء التي بداخلنا، ومليئة بالجنون، وأن كل هذه المسميات الآن موضة.

Anthony Hopkins Says His Wife Thinks He May Have Autism — but He's 'Cynical' About Diagnoses: 'It’s All Nonsense' https://t.co/hBaPkc3oSO — People (@people) November 2, 2025

الإعلان عن تشخيص أنتوني هوبكنز بـ التوحد

— People (@people)يُذكر أنه في عام 2017، تم تشخيص إصابةبـ التوحد، وكشف أنه تم تشخيص إصابته بالتوحد حينما كان في السبعينيات من عمره، وقال حينها إن إصابته بالطيف التوحدي كان لها أثر إيجابي على مسيرته المهنية، وقد صرّح ذات مرة: "أنظر إلى الناس بشكلٍ مختلف تماماً، أحب تحليل الشخصيات وتفسيرها"، كما سلط الضوء أيضاً على تشخيصات مرض التوحد المتأخرة.

Locked.. آخر أفلام أنتوني هوبكنز السينمائية

وعلى جانبٍ آخر، كانت آخر الأفلام السينمائية التي تم عرضها للنجم العالميهو فيلم Locked الذي تم عرضه في مارس الماضي، وشارك ببطولته كل من بيل سكارسغارد، أشلي كارترايت، صوفيا تيسيما، فيما جاء الفيلم من تأليف مايكل آرلين روس، جاستون دوبرات، ماريانو كون ومن إخراج ديفيد ياروفيسكي.

وجسد أنتوني هوبكنز خلال أحداث الفيلم شخصية "ويليام" ودارت أحداث الفيلم حول "إيدي" الذي يقتحم سيارة رياضية فاخرة، ليصطدم بفخ مميت نصبه له "ويليام"، حتى يتحول الأمر سريعاً إلى صراع من أجل البقاء مع فشل كافة محاولات الهروب من السيارة.

حضور أنتوني هوبكنز حفل Joy Awards 2025

وعلى جانبٍ آخر، كان قد شارك النجم العالميبحفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards 2025 في يناير الماضي، وخلال الحفل صعد على المسرح وقام بتقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى نجم هوليوود مورغان فريمان واصفاً إياه بممثله المُفضل.

وصعد إلى المسرح الفنان مورغان فريمان وألقى على الحضور التحية باللغة العربية قائلاً: "السلام عليكم"، وتحدث عن سعادته بالتكريم والجائزة موجهاً الشكر للمسئولين عن حفل Joy Awards وعبر عن حبه لمدينة الرياض.

وكان قد حضر هوبكنز حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2024- الذي تلقى تكريماً به العام الماضي بجائزة الإنجاز مدى الحياة- بصحبة زوجته ستيلا أروياف.

مقتطف من لقاء أنتوني هوبكنز في حفل جوي أوورد



Mr. Anthony Hopkins shares his first impression of this year’s Joy Awards event with us!@AnthonyHopkins#جوي_اوورد #JOYAWARDS #RiyadhSeason #BigTime pic.twitter.com/bZExkrxkQM — Joy Awards (@JoyAwards) January 18, 2025

— Joy Awards (@JoyAwards)

وقد أعرب الزوجان عن سعادتهما بتواجدهما في السعودية، حيث قالت أروياف: "إنه لشرف أن أكون متواجدة في هذه المدينة الجميلة"، بينما قال هوبكنز: "من الرائع أن أكون هنا".

