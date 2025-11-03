عبدالله المسلم يُعلن موعد عرض مسرحية "البيت المسكون" بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 04:00 مساءً - من خلال عرض فيدويو لمقطع من مسرحية "البيت المسكون" المقرر أن تُعرض ضمن مسرحيات موسم الرياض بنسخته السادسة، أعلن الفنان عبدالله المسلم عن موعد المسرحية، وكذلك رحب بالجمهور والحضور وشوقهم للعمل ووعدهم بمتعة تجمع بين الضحك والرعب.

وشارك عبدالله المسلم متابعيه وعلق وكتب: "جمهورنا الكريم نشوفكم تاريخ 5 - 11 - 2025، في المملكة العربية السعودية، موسم الرياض 2025، بالبوليفارد على مسرح محمدالعلي يومياً، أوعدكم بضحك ورعب ومتعه بصرية، البيت المسكون 666، تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، المخرج المنفذ المسرحي عبدالله عبدالعزيز المسلم".

البيت المسكون: قطعة 6 شارع 6 منزل 6

آخر أعمال الفنان عبدالله المسلم

هي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبدالعزيز المسلم، والمخرج المنفذ، ومن بطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، باسمة حمادة، فوز الشطي، شهاب حاجيه، خالد المفيدي، عبدالله المسلم، وشوق موسوي.كان آخر أعمال الفنان عبدالله المسلم المسرحية؛ إشرافه على مسرحية "الطقاقة نورة عرس الجن"، التي قُدمت على مسرح نادي القادسية، بمشاركة الفنانة هدى حسين، ومحمد العجيمي.

وشارك أيضاً في مسرحية "بشر أشباح" من إخراج محمد عبدالعزيز المسلم، وتأليف محمد عبدالعزيز المسلم، وبطولة أحمدالتمار، عبدالله المسلم، عبدالله الحمادي، علي الششتري، محمد عبدالعزيز المسلم، ونواف الشرف.

كما شارك في مسرحية "ساحرة الشمال" من إخراج وتأليف عبدالعزيز المسلم، وصياغة فنية سامي العلي، وبطولة عبدالعزيز المسلم، باسمة حمادة، فتات سلطان، حسن إبراهيم، مي البلوشي، عبدالله المسلم، أحمدالتمار، علي العلي، شيماء قنبر، إيمان قنبر، طارق الحارثي، علي القريشي، وسعيدالسعدون.

وأيضاً شارك في مسرحية "الطابق الثاني"، وهي مسرحية رعب كوميدية، من تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، ومخرج منفذ عبدالله المسلم، ومؤلف الأغاني سامي العلي، وبطولة هدى حسين، عبدالعزيز المسلم، مرام البلوشي، عبدالله المسلم، عبدالله الحمادي، شيماء قنبر، محمدالمسلم، عبدالعزيز العنزي، علي القريشي، وخالد الربيعة.

