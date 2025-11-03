الصدفة جمعتهما.. هايدي خالد تروي قصة تعارفها على زوجها المخرج هادي الباجوري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:11 مساءً - روت الفنانة الشابة هايدي خالد قصة تعارفها وشرارة الحب بينها وبين زوجها المخرج هادي الباجوري؛ موضحة أن بداية القصة جاءت بالصدفة ولم يكن مخططًا لها في المطار، أثناء عودتهما من الجونة إلى القاهرة.

كيف تمّ التعارف بين هايدي خالد وهادي الباجوري؟

بالصدفة في المطار، حيث كشفت الفنانةزوجة المخرج هادي الباجوري من خلال تصريحات صحفية، الطريقة التي تعارفا على بعضهما من خلالها؛ موضحة أن بداية الموضوع جاءت بالصدفة حيث قالت: "كنا إحنا الاتنين في الجونة وأنا كنت راجعة علشان عندي عيد ميلاد، وكنت حاجزة طيارة وروحت مطار الغردقة متأخر جدًا وركبت الطيارة اللي بعدها وقابلته في المطار".

وأكملت هايدي: "كنا إحنا الاتنين قاعدين جنب بعض في الطيارة واتعرفنا على بعض"، ليكمل هادي الباجوري قائلًا: " أنا دايمًا باجي الجونة بالعربية، ويومها ماجتش بالعربية وروحت بالطيارة، واعتقد أني مجتش بالعربية وركبت الطيارة علشان أقابلها، واتقابلنا في المطار صدفة".

وبسؤالها عن أسباب حبها له؛ أجابت هايدي خالد: "أنا بحب في هادي حاجات كتير جدًا لو قعدت أعدها مش هنخلص، ولكن هادي طيب جدًا وكل الناس القريبة منه أو أصدقائه أو اللي اشتغلوا معاه عارفين أنه طيب أوي".

أما هادي الباجوري فأوضح أن من أسباب حبه لها هو مدى التشابه بين شخصيتهما، لتقاطعه هايدي قائلة: "أنه توائم روحي".

أطلعوا على من هي هايدي خالد زوجة هادي الباجوري الجديدة؟

زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

https://www.instagram.com/p/DQhwkaljGQr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhwkaljGQr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhwkaljGQr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حضور فني لافت من كبار النجوم

فقرات غنائية وأجواء احتفالية صاخبة

"هيبتا: المناظرة الأخيرة" أحدث أفلام هادي الباجوري

وكان المخرجقد احتفل بزفافه على الفنانةمنذ أيام، وذلك بعد أسبوعين من عقد قرانهما الذى تم يوم 13 أكتوبر في أجواء خاصة، حيث أقامحفلاً أنيقاً بإحدى المناطق الأثرية المميزة بمحافظة الجيزة، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن من أصدقائه الفنانين والعاملين في الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركته وهو وزوجته هذه اللحظات السعيدة والتقاط الصور التذكارية منه.ومن أبرز حضور حفل الزفاف من نجوم الفن: منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني، محمد رمضان، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، يسرا، محمد فراج، بسنت شوقي، باسم سمرة، هنا شيحة، ركين سعد، أحمد داود، المخرج أحمد خالد موسى، المخرج طارق العريان، رشا مهدي، حسن أبو الروس، نورهان منصور وزوجها، المنتج أحمد السبكي، المخرج وليد الحلفاوي، المخرج عمرو سلامة وزوجته، انجي كيوان، حسن الخلعي.تضمن الحفل فقرات غنائية مميزة أحياها عدد من النجوم، حيث قدّم الفنان محمد رمضان مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، كما شارك محمود الليثي وحسن الخلعي بتقديم وصلات غنائية شعبية أشعلت الأجواء حتى ساعات متأخرة من الليل، في حفل وصفه الحاضرون بأنه من أكثر حفلات العام أناقة وتميزًا.المخرجيُعرض له حالياً في صالات السينما، فيلم "هيبتا:المناظرة الأخيرة" الذى تدور أحداثه في إطار رومانسي ويطرح تساؤلات عاطفية معاصرة من خلال مناظرة تقودها شخصية سارة (منة شلبي)، تحاول من خلالها تبسيط تعقيدات الحب عبر أربع قصص مختلفة ويظل السؤال الأبرز: كيف تؤثر التكنولوجيا على مشاعرنا وعلاقاتنا العاطفية؟

يشارك فى بطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" نخبة من النجوم، أبرزهم: منة شلبى، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، مع ظهور خاص لكل من هشام ماجد وأشرف عبد الباقى وبسنت شوقى، كتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر.

View this post on Instagram A post shared by Hadi El Bagoury (@hadielbagoury)

يمكنكم قراءة الحلم جاني.. طرح أولى أغاني هايدي خالد زوجة هادي الباجوري

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».