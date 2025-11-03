عرض عالمي أول لفيلم باب للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:11 مساءً - يُعرض فيلم "باب" للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة كعرض عالمي أول، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري، ليصنع هذا العمل التاريخ كأول فيلم إماراتي طويل لمخرجة إماراتية يعرض في مهرجان القاهرة، في خطوة تعد محطة فارقة في مسيرة السينما الإماراتية وانطلاقتها نحو العالمية.

رسالة المخرجة نايلة الخاجة

وكشفت المخرجة الإماراتية، من خلال بيانٍ صحفي عن ملامح فيلمها ""، موضحة بأنه دراما نفسية سوداوية تقودها شخصية نسائية، تحوّل وجع الفقد إلى تجربة سريالية غنية بالحواس، تغوص في أعماق النفس البشرية وتكشف تعقيداتها بأسلوب فني متقن ومؤثر.

وتابعت في بيانها، قائلة: "مشاركتي كأول سيدة إماراتية يُعرض لها فيلم في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تتجاوز حدود الإنجاز الشخصي، لتغدو نقطة تحول في نظرة الجمهور الإقليمي إلى السينما الإماراتية. ففيلم باب، لا يقوم على الإبهار البصري بقدر ما يغوص في عوالم النفس البشرية، مستعينًا بلغة الصوت والصمت، وبما يُخفى أكثر مما يرى".

مزج الواقع بالخيال

يروي "" قصة امرأة تطاردها أشباح الفقد بعد وفاة أختها التوأم، حيث يلازمها طنين مستمر كجرحٍ لا يلتئم، لتعيش بين أطياف الذاكرة وأوهام العقل.

وفي هذا العمل، يذوب الفاصل بين الحياة والموت، ليصبح الصمت لغة العاطفة، وتتحول الصحراء إلى مرآةٍ للعقل والروح، ويضم الفيلم نخبة من الممثلين، منهم شيماء الفضل، هدى الغانم، ميرا المدفع، صبيحة ماجوانكار، ومنصور النعماني، وهو من تأليف مسعود أمر الله العلي ونايلة الخاجة.

تجربة بصرية وموسيقية مبهرة

يمزج الفيلم بين الأحاسيس المرهفة والعناصر الملحمية، حيث تجسد موسيقى رحمان اتحاد الصوت بالحزن، وتلتقط عدسة ستوفرز التناقض بين الضوء والظل في مشاهد منحوتة بإتقان.

وشارك في إنتاج الفيلم كل من سلطان سعيد الدرمكي، نايلة الخاجة، وجود إس والكو، تحت راية شركة دارك ديونز للإنتاج، في تعاون يجمع صناع السينما الإماراتيين بكبار الفنانين العالميين.

عرض مرتقب

تم تصوير الفيلم بالكامل في مواقع مختلفة داخل دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 140 فناناً وفنياً، بينهم أكثر من 20 إماراتياً في الأقسام الإبداعية الرئيسية.

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في صالات العرض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع عام 2026 عبر شركة ڤوكس للتوزيع، ليصبح أحد أوسع الأفلام الإماراتية المستقلة انتشاراً على المستوى الإقليمي.

فيلم "باب" - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

