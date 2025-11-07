بالصور- تزامنًا مع معركته مع المرض، إطلالة غير متوقّعة لبروس ويليس على الشاطئ

بدا النّجم العالميّ بروس ويليس البالغ من العمر سبعين عامًا، في أبهى حالاته خلال نزهة نادرة في لوس أنجلوس يوم الخميس، إذ التُقطت له صور وهو يستمتع بنسيم البحر المنعش، في إطلالة تعكس حيويّته رغم معركته مع المرض.

وظهر نجم هوليوود واضعًا نظّارات شمسيّة وقبعة بيسبول، مع قميص رماديّ وبنطال بيج ومنتعلًا حذاءً رياضيًّا أبيض نظيفًا، في مظهر بسيط وأنيق في الوقت نفسه.

يُذكر أنّ ويليس أُصيب في عام ٢٠٢٣ بمرض الخرف الجبهي الصّدغيّ (Frontotemporal Dementia – FTD)، وهو اضطراب تنكّسي يصيب الدّماغ، إلّا أنّه يبدو متماسكًا ويعيش حياته اليوميّة بحيويّة واضحة.

وفي الوقت الّذي كان فيه بروس في لوس أنجلوس، كانت زوجته الحاليّة إيمّا هيمنغ ويليس وزوجته السّابقة ديمي مور في نيويورك، حيث شاركتا في حفل موسيقيّ خيريّ خاصّ لدعم أبحاث مرض الـFTD، تكريمًا له. وقد شارك في الحفل عدد من النجوم، من بينها كيث ريتشاردز ونورا جونز ومافيس ستابلز.

وقالت إيما لمجلّة “بيبول”: “بروس كان سيحبّ هذا الحفل كثيرًا، فهو كان يحبّ الموسيقى الحيّة… وأعتقد أنّه لو كان موجودًا لكان بالتّأكيد اعتلى المسرح وعزف على الهارمونيكا. أنا ممتنّة لكل من حضر، فهم على علاقة مميّزة مع بروس.”

ورغم أنّ التّقارير تشير إلى أنّ بروس لم يعد يتحدّث، فهو ما زال يتمتّع بحركة ونشاط ملحوظَين، وأكّدت إيما في مقابلة مع ABC News أن حالته الصّحّيّة العامّة “رائعة جدًّا”.