هاندا أرتشيل تعود برومنسيّة في عمل جديد بعد إخفاق “حبّ ودموع”… اقرأ التفاصيل

بعد توقّف مسلسلها الأخير “حبّ ودموع” عند الحلقة السّابعة بسبب تدنّي نسب المشاهدة، تعود النّجمة التّركيّة هاندا أرتشيل بعمل جديد يحمل عنوان “عالمّين وأمينة” (İki Dünya Bir Dilek)، إلى جانب الممثّل متين أكدولغير، في فيلم رومنسيّ يُعرض على أمازون برايم ابتداءً من الخامس والعشرين من نوفمبر.

الفيلم الّذي أُعلن عنه مؤخّرًا، يأتي بعد خيبة مسلسل “حبّ ودموع” الّذي جمعها بالممثّل باريش أردوتش، ليشكّل فرصة جديدة أمام أرتشيل لاستعادة وهجها الدّرامي والتّفاعل مع جمهورها بطريقة مختلفة.

وتظهر هاندا على بوستر الفيلم بلقطة قريبة ومؤثّرة تجمعها ببطل العمل “متين”، وسط أجواء رومنسيّة وإضاءة ناعمة، هذا ما يعكس طابع الفيلم العاطفيّ ويُلمّح إلى قصّة حبّ تنشأ بين عالمَين متناقضَين، كما يوحي العنوان.

الفيلم من إنتاج أمازون برايم ويُعدّ من أهمّ الأعمال الأصليّة للمنصّة في تركيا، هذا ما يرفع من سقف التّوقعات حول مستواه الفنّيّ والجماهيريّ.