أحمد زاهر يبارك لابنته ملك على خطوتها الجديدة… إقرأ التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: بارك الممثل المصريّ أحمد زاهر لابنته ملك على خوض تجربة فنّيّة جديدة خلال الفترة المقبلة.

في التّفاصيل، نشر “زاهر” عبر خاصّيّة القصص القصيرة عبر حسابه على “إنستغرام” صورة لابنته، معبّرًا عن محبّته لها ومباركًا مشاركتها في مسلسل “أنا وهو وهم” المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٦.

المسلسل من قصّة وسيناريو وحوار نسرين طافش، بمشاركة ورشة كتابة، ويتولّى إخراجه المخرج السّوريّ زهير قنوع.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش وأحمد صلاح حسني كلّ من: كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصّريطي، ميمي جمال، محمّد مهران، مادلين طبر وغيرهم.

على صعيد آخر، يشارك أحمد زاهر في السّباق الرّمضاني ٢٠٢٦، إلى جانب الممثّلة المصريّة يسرا في مسلسل “حرم السّفير”، وذلك بعد تألّقه في موسم رمضان ٢٠٢٥ من خلال مسلسل “سيد النّاس”، من إنتاج شركة الصّبّاح وبطولة الممثّل عمرو سعد.