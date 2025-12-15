عادل إمام يُفجع بوفاة أقرب الناس إليه

دبي - فريق التحرير: نعت نقابة المهن التمثيلية السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.

وجاء في بيان صادر عن النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة: “ببالغ الحزن والأسى، تنعي نقابة المهن التمثيلية السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، التي وافتها المنية مساء يوم الأحد”.

“وتتقدّم النقابة بخالص التعازي إلى الفنان الكبير عادل إمام، والأستاذ عصام إمام، وجميع أفراد الأسرة، وإلى الفنان عمر مصطفى متولي وإخوته، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وفي السياق نفسه، أعلنت أسرة الراحلة أن تشييع الجنازة سيتم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر اليوم، على أن يُقام العزاء يوم الأربعاء المقبل.

من جهته، نعى الفنان عمر مصطفى متولي والدته عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”، وكتب: “بسم الله الرحمن الرحيم

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) صدق الله العلي العظيم. توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.”