سيلين ديون تفاجئ العالم بقرار تاريخي في عيد ميلادها

دبي - فريق التحرير: أشعلت سيلين ديون حماس جمهورها مساء الإثنين بعدما أعلنت عودتها المنتظرة منذ فترة طويلة إلى المسرح، وذلك وسط معركتها القاسية مع مرض “متلازمة الشخص المتيبّس”.

لجأت سيلين إلى حسابها على “إنستغرام” لتكشف أنها ستحيي إقامة فنية تمتد لعشر ليالٍ في قاعة “باريس لا ديفانس أرينا” التي تتسع لأربعين ألف شخص، وذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وتُعد متلازمة الشخص المتيبّس اضطرابًا عصبيًا نادرًا “يسبب تيبّسًا في العضلات وتشنجات مؤلمة تأتي وتختفي وقد تتفاقم مع مرور الوقت”، وقد سبق لسيلين أن تحدثت عن تأثير هذا المرض على صوتها المميز.

وبالتزامن مع إعلانها في يوم عيد ميلادها الثامن والخمسين، وصفت ديون عودتها بأنها “أفضل هدية في حياتي”.

وقالت في مقطع فيديو: “أنا مستعدة جدًا للقيام بهذا. أشعر أنني بخير، قوية، ومتحمسة جدًا بالطبع… ومع ذلك أشعر بقليل من التوتر.

أنا بخير جدًا، أسيطر على صحتي، وأشعر بحالة جيدة. عدت للغناء مرة أخرى، وحتى أقوم ببعض الرقص.

لكن يجب أن أخبركم شيئًا مهمًا جدًا: خلال السنوات القليلة الماضية، كل يوم كان يمر كنت أشعر بصلواتكم ودعمكم، بلطفكم وحبكم.

أنا ممتنة لكم جميعًا، ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم مجددًا.”

وكانت ديون قد شاركت العام الماضي تحديثًا نادرًا عن حالتها الصحية عبر “إنستغرام”، برسالة إيجابية بمناسبة عيد الشكر.

وبدت سيلين سعيدة وبصحة جيدة رغم معاناتها مع المرض، مؤكدة امتنانها لعائلتها، وداعية الجميع إلى التمهّل والتأمل في النِعم.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة سيلين مع المرض تم توثيقها في فيلمها الوثائقي I Am: Celine Dion، كما قدمت أداءً مؤثرًا خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث غنت أغنية L’Hymne à L’Amour للفنانة الراحلة إديث بياف.