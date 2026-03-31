بالفيديو- راشد الماجد يكسر حاجز الغياب.. بمفاجأة فنية جديدة

دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قُرب طرح أحدث الأعمال الغنائية للفنان السعودي، راشد الماجد والتي تحمل عنوان “سباع وأسود”.

​يأتي هذا الإعلان ليبث الحماس في نفوس عشاق “الماجد”، خاصة بعد فترة ترقب قلقاً على حالته الصحية.

فمن الجدير بالذكر أن راشد الماجد، كان قد تعرض مؤخراً لوعكة صحية طارئة، أدت إلى اعتذار شركة روتانا عن إقامة حفله الذي كان مقرراً في الثالث والعشرين من مارس الجاري، ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك برعاية هيئة الترفيه، معلنةً حينها عن إعادة قيمة التذاكر للجمهور.

​الآن، ومع الإعلان عن “سباع وأسود”، يبدو أن “الماجد”، يستعد للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، حيث تشير البوسترات الدعائية إلى عمل يحمل طابعاً ملحمياً وأصالةً عربية.

​ أغنية “سباع وأسود” من ​غناء راشد الماجد، ​كلمات العالية، ​ألحان أحمد الهرمي، ​إنتاج روتانا.

تقول ​كلمات الأغنية:

“​إرفلي يا بنت بالمجد الطويل

يا أم الأعيان اللي شروا الليل سود

​وإقبلي مختالة وفلي اليديل

دامك إنتِ في حمى سباع وأسود”.