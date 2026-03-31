بالصور- تكريم طال انتظاره… براندي تتوّج مسيرتها بنجمة على رصيف هوليوود

دبي - فريق التحرير: شهد “رصيف الفن” في هوليوود احتفالية مميزة تكريماً للفنانة الأميركية براندي (Brandy)، حيث مُنحت نجمة خاصة تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة والمستمرة في مجالات الموسيقى والتلفزيون والسينما.
أدارت مراسم الحفل الصحفية الحائزة على جائزة إيمي، سيب فيشوس، وتضمّن البرنامج كلمات أشادت بإسهامات براندي، قدّمها كلٌّ من المنتج العالمي “بيبي فيس” والنجمة “عيسى راي”، اللذَين ركّزا على التأثير العميق الذي تركته الفنانة في الثقافة الترفيهية على مدار عقود.
وقد شهد الحدث حضوراً عائلياً وفنياً لافتاً، حيث تواجد والدا براندي وابنتها سيرا سميث، إلى جانب كوكبة من زملاء المهنة والأصدقاء، من بينهم جينيفر لويس، شار جاكسون، مونيكا، وكهلاني، بالإضافة إلى جمع من المحبّين الذين احتشدوا للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية في مسيرتها.
ويأتي هذا التكريم بمثابة اعتراف رسمي بالبصمة الإبداعية التي وضعتها براندي، كواحدة من أبرز الأصوات والمواهب التي جمعت بين النجاح الغنائي والتميّز في الأداء التمثيلي، مؤكدةً استمراريتها كأيقونة ملهمة في صناعة الفن.
