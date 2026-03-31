نجمة “شراب التوت” تتألق في لندن وتجتمع بـ روبرت باتينسون

دبي - فريق التحرير: خطفت الممثلة التركية، أوزجي أوزاجار، الأنظار خلال مشاركتها في احتفالية ضخمة بالعاصمة البريطانية لندن، نظمتها إحدى العلامات التجارية العالمية التي تمثل أوزاجار وجهًا إعلانيًا لها منذ فترة طويلة.

​اختارت أوزاجار الظهور بإطلالة ساحرة “باللون الأبيض الكامل”، مما جعلها محط أنظار الحاضرين وعدسات المصورين، إذ تعكس هذه المشاركة استمرارية النجمة الشابة في تمثيل تركيا بنجاح في المحافل والفعاليات الدولية الكبرى.

​شهد الحفل لحظة مميزة جمعت بين أوزجي أوزاجار والنجم البريطاني روبرت باتينسون وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع النجمين معًا، حيث حظي اللقاء بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذي أشاد بحضور أوزاجار القوي إلى جانب نجوم الصف الأول في هوليوود.

​الجدير ذكره، ان أوزجي أوزاجار، قدمت دور جوركام زوجة “فاتح” في مسلسل “شراب التوت” وهي تواصل تعزيز مكانتها كوجه تركي بارز في الساحة الدولية، مجمّلةً حضورها بلقاءات تجمعها بأقطاب صناعة السينما العالمية.