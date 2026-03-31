كايلي وتيموثي يتركان الجميع في حالة ذهول بعد صورهما على شاطئ منعزل

دبي - فريق التحرير: يبدو أن تيموثي شالاميه وكايلي جينر يحرصان على إبقاء علاقتهما العاطفية مشتعلة ومليئة بالإثارة. فقد شارك نجم فيلم Marty Supreme وتجمة تلفزيون الواقع لقطات منفصلة من رحلة استوائية بدت وكأنهما قضياها معًا على الشاطئ نفسه.

ونشر تيموثي عبر حسابه على “إنستغرام” في الثلاثين من آذار صورًا ظهر فيها وهو يستمتع بأشعة الشمس، حيث ركض على شاطئ منعزل من دون قميص مرتديًا سروال سباحة أسود، كما ظهر مستلقيًا في المياه الضحلة داخل خليج هادئ.

وفي صورة أخرى، بدا الممثل البالغ من العمر ثلاثين عامًا وهو يقود مركبة مائية في عرض البحر، بينما ظهرت يخت فخم في الأفق.

ورغم أن تيموثي لم ينشر أي صورة تجمعه بكايلي، التي بدأ مواعدتها عام ٢٠٢٣، فإن الأخيرة شاركت بدورها صورًا جريئة من عطلة بحرية.

ففي منشور بتاريخ ٢٩ آذار، ظهرت كايلي البالغة من العمر 28 عامًا مرتدية بيكيني أسود بخيوط رفيعة داخل مياه صافية للغاية، وعلّقت قائلة: “أعيش أجمل أيام حياتي”.

كما نشرت في الثلاثين من آذار صورًا أخرى ظهرت فيها على الشاطئ نفسه مرتدية ملابس سباحة بألوان البيج والأصفر، إضافة إلى لقطة لها وهي مستلقية على سرير الشمس فوق يخت وسط البحر.

وكان آخر ظهور علني للثنائي معًا في حفل ما بعد توزيع جوائز الأوسكار الذي تنظمه مجلة Vanity Fair بتاريخ ١٥ آذار، حيث تبادلا لحظات رومانسية نادرة أمام الكاميرات أثناء وقوفهما على السجادة الحمراء.

ورغم أن كايلي وتيموثي لا يشاركان الكثير من التفاصيل حول علاقتهما، إلا أن النجم الشاب لم يتردد في إعلان حبه لها خلال موسم الجوائز هذا العام.

وقال خلال خطاب تسلمه جائزة في حفل Critics Choice Awards ٢٠٢٦ في كانون الثاني: “سأقول فقط شكرًا لشريكتي منذ ثلاث سنوات. شكرًا لأساس علاقتنا. أحبك. لم أكن لأستطيع فعل ذلك من دونك”.