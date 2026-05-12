إليكم قائمة نجوم تركيا الذين سيخطفون الأضواء في مهرجان كان السينمائي هذا العام

دبي - فريق التحرير: تشهد مدينة كان الفرنسية حضوراً تركياً بارزاً خلال فعاليات مهرجانها السينمائي الدولي العريق، حيث تستعد العاصمة السينمائية لاستقبال وفد رفيع المستوى من نجوم وصنّاع السينما والدراما التركية، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة تركيا كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.

​وأفادت التقارير أن المهرجان سيشهد “موجة من النجوم” الأتراك الذين يحظون بشعبية واسعة محلياً ودولياً، ومن أبرز الأسماء المشاركة: إنجين أكيوريك، كانير سيندوروك، ديلان جيجيك دينيز، إنجين ألتان دوزياتان، أوزجي جوريل، سينيم أونسال، أوزان أكبابا وغوركيم سيفينديك.

كما تستعد ديميت أوزديمير، للتوجه إلى مهرجان كان السينمائي في ١٣ مايو، حيث ستكون من بين النجمات اللواتي سيمثلن المرأة التركية في هذا الحدث العالمي. وكشفت التقارير أن علامة الأزياء التي تُعد أوزدمير الوجه الإعلاني لها، قامت بتصميم إطلالة خاصة للمهرجان، استعداداً لظهورها المنتظر على السجادة الحمراء.

أيضًا تستعد سومييه آيدوغان، للتوجه إلى مهرجان كان السينمائي وذلك بصفتها سفيرة لإحدى العلامات العالمية للمجوهرات، حيث ستحضر كضيفة خاصة للعلامة ضمن فعاليات المهرجان.

وفي السياق نفسه، تنظم المديرية العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، بالتعاون مع وكالة ترويج وتطوير السياحة التركية، حفل استقبال خاصاً تحت عنوان “تركيا تدعوكم”. ويهدف هذا الحدث إلى جمع نخبة من المنتجين والمخرجين ومديري المهرجانات العالميين مع المتخصصين في القطاع السينمائي التركي، بهدف تعزيز سبل التعاون الدولي.

​وفي تصريح له حول هذه الفعالية، قال بيرول غوفين، المدير العام للسينما: “هدفنا الأساسي من هذه الفعاليات في مهرجان كان هو دعوة صنّاع السينما العالميين إلى تركيا. نريد أن نشرح لهم لماذا تُعدّ بلادنا موقعاً استراتيجياً ومميزاً للتصوير، وأن نعرّفهم بمدننا المختلفة.”

​وأضاف غوفين أن الوكالة قامت، خلال العام الماضي، بإنتاج “دراما قصيرة” تُبرز المواقع الفريدة في تركيا، وسيتم عرضها خلال المهرجان بمشاركة النجوم الذين ظهروا فيها، وذلك لإقناع صُنّاع السينما العالمية بالاستفادة من الإمكانيات التقنية والفرص التي يوفرها القطاع السينمائي في تركيا.

​وتسعى تركيا، من خلال هذا التواجد القوي، إلى زيادة مشاريع الإنتاج المشترك، والترويج للفرص التي تقدمها صناعة السينما التركية للعالم، إضافة إلى دعوة المنتجين الدوليين لتصوير أعمالهم في المواقع التركية الخلّابة.