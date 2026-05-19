تشاتاي أولوسوي وديميت أوزدمير في قلب فضيحة “حلم أشرف”.. ماذا حدث بينهما؟

دبي - فريق التحرير: ​ضجّت كواليس الدراما التركية مؤخراً بالعديد من الشائعات المثيرة حول مسلسل “حلم أشرف”، والتي كشفت عن خلافات وأسباب غير معلنة قيل إنها أدّت إلى زعزعة استقرار العمل.

​وفي التفاصيل، تداولت مزاعم تفيد بأن النجم تشاتاي أولوسوي طلب تقليل مشاهد الحب في المسلسل بسبب غيرة حبيبته، وهو ما قيل إنه تسبب في توتر حاد داخل الكواليس ودفع الممثلة ديميت أوزدمير إلى الانسحاب من العمل.

​كما أُشيع لاحقاً أن تشاتاي نفسه خشي من عدم نجاح المشروع بعد رحيل ديميت، ما مهّد الطريق لإنهاء العمل بالكامل. وحتى الآن، لا تزال هذه المعلومات مجرّد شائعات غير مؤكدة رسمياً.

​وفي قرار مفاجئ صدم المتابعين، تقرر إنهاء مسلسل “حلم أشرف” رسمياً، على أن تُعرض الحلقة ٤٧ كحلقة ختامية على شاشة قناة Kanal D. وتعود أسباب التوقف الرئيسية إلى تعثر السيناريو وعدم تطوره بالشكل المطلوب، إلى جانب تراجع نسب المشاهدة (الرايتنغ)، بالإضافة إلى عدم رغبة تشاتاي أولوسوي في الاستمرار بالمشروع.

​ورغم إبلاغ فريق العمل مسبقاً بوجود نية لإنتاج موسم ثالث، إلا أن المخطط أُلغي بسبب خلافات إنتاجية، إذ طلبت شركة الإنتاج ضماناً لموسمين إضافيين (٢٦ حلقة)، فيما اكتفت القناة بضمان ١٣ حلقة فقط، ما أدى إلى فشل المفاوضات.

​كما أصدرت شركة TİMS&B Productions بياناً رسمياً وجّهت فيه الشكر إلى جميع الممثلين والمخرجين وطاقم العمل والجهة العارضة، إضافة إلى الجمهور الذي دعم المسلسل منذ انطلاقه.

​وشكّل الخبر صدمة كبيرة بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن العمل كان يُعد من أبرز الإنتاجات الدرامية التركية في الفترة الأخيرة، ولم يتوقع أحد نهايته السريعة من دون استكمال الموسم الثالث.