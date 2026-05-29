الحكم على المتورط في وفاة ماثيو بيري نجم “فريندز”… كم بلغت العقوبة؟

دبي - فريق التحرير: حُكم على المساعد الشخصي للنجم الراحل ماثيو بيري لدوره في وفاة الممثل، إذ صدر حكم بالسجن لمدة ٤١ شهراً بحق كينيث إيواماسا، إلى جانب خضوعه لرقابة مشددة لمدة عامين بعد انتهاء العقوبة، وذلك بعد اعترافه بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع مادة الكيتامين التي أدت إلى الوفاة.

ووفقاً للادعاء، كان إيواماسا يعمل كمساعد مقيم لماثيو بيري منذ عام ٢٠٢٢، وقام بحقنه مراراً بمادة الكيتامين رغم عدم امتلاكه أي خلفية طبية، بما في ذلك الجرعة التي أودت بحياة الممثل في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن إيواماسا تحوّل من مساعد شخصي إلى “مُسهّل ومورّد للمخدرات” بدل مساعدته على التعافي من الإدمان.

وفي بيان مؤثر، كتبت والدة ماثيو بيري، سوزان موريسون: “وثقنا برجل بلا ضمير، وابني دفع الثمن… وكلمة الإغلاق أو الإغلاق النفسي لا وجود لها. اسألوا أي أم فقدت طفلها بهذه القسوة. لا شيء يخفف هذا الألم، ولن يزول ما حييت.”