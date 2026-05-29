حب خلف الكاميرا يتحوّل إلى فضيحة… بيران داملا تطيح بخطيبها فجأة لأجل شريكها في “الخليفة”

دبي - فريق التحرير: تصدّرت النجمة التركية بيران داملا ييلماز العناوين ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تفيد بانفصالها عن حبيبها، رجل الأعمال عبد الرحمن أيدين، وسط اتهامات لاحقتها بالخيانة مع زميلها الفنان إلهان شين، شريكها في بطولة مسلسل “الخليفة”.

وفي التفاصيل، فجّرت وسائل إعلام تركية مفاجأة حول وجود علاقة عاطفية سرّية يُقال إنها بدأت خلال كواليس التصوير بين بيران وإلهان شين، وتطورت سريعاً، حيث رُصد الثنائي معاً في عطلة مشتركة فور انتهاء التصوير، ما أثار موجة واسعة من التكهنات حول خيانة محتملة لحبيبها، الذي كانت قد ارتبطت به منذ نحو عام ونصف وتلقت منه عرض زواج في العام الماضي.

ومع تصاعد هذه الاتهامات وتداولها على نطاق واسع، اتخذت النجمة التركية خطوة مفاجئة عززت الشكوك وأثارت جدلاً كبيراً، إذ لاحظ المتابعون قيامها بإلغاء متابعة حبيبها عبد الرحمن أيدين عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، وحذف جميع الصور التي جمعتهما، في إشارة اعتبرها البعض دليلاً على انتهاء العلاقة، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو تعليق من الممثلة لتأكيد أو نفي هذه الادعاءات.