خطوة واحدة من كيم ولويس جعلت الجميع يتحدث عن الزواج… شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير: دخلت العلاقة بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وبطل سباقات الفورمولا١ لويس هاميلتون مرحلة جديدة تمامًا من الجدية؛ حيث تأكد الآن أن كيم لم تلتقِ بوالدته فحسب، بل عرّفته أيضاً على أأولادها من طليقها مغني الراب كانييه ويست. والمفاجأة أن سكوت ديسيك كان حاضراً في اللقاء أيضاً.

​وشوهد الثنائي هذا الأسبوع في منطقة “ماليبو” برفقة أطفال كيم: شيكاغو وسانت وسالم، في حين غابت ابنتها الكبرى نورث ويست عن الأنظار. كما شهد اللقاء حضور كريس جينر، والدة كيم اضافة الى والدة لويس، كارمن لارباليستير، إلى جانب سكوت ديسيك وأطفاله: ميسون، وبينيلوبي، ورين.

​ورصدت الكاميرات المجموعة أثناء مغادرتها مطعم “نوبو ماليبو” الشهير، حيث كانت كيم ملاصقة لهاميلتون طوال الليل وهي ترتدي نظاراتها الشمسية، بينما بدا لويس مرتاحاً للغاية أثناء سيره مع عائلة كردشيان، وحرص في الوقت نفسه على البقاء قريباً من والدته لحمايتها من فوضى ملاحقة عدسات “الباباراتزي”.

​وأفادت التقارير أن هذه الأمسية أقيمت خصيصاً للاحتفال بعيد ميلاد سكوت ديسيك، طليق كورتني كردشيان، الذي أتم عامه الـ٤٣ في ٢٦ مايو الحالي.

وفور انتشار الصور، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي؛ وجاء في أحد التعليقات الأكثر تفاعلاً على حساب “Deuxmoi” الشهير عبر إنستغرام، والذي كان أول من نشر الصور: “أريد أن أعرف فوراً كيف حصلت والدة لويس هاميلتون على دعوة لحضور عيد ميلاد سكوت ديسيك”.