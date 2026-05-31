كانييه ويست يصنع التاريخ في إسطنبول مع١٢٠ ألف متفرج ومشاهير الدراما يخطفون الأضواء

شهدت مدينة إسطنبول حدثًا موسيقيًا استثنائيًا مع حفل الفنان كانييه ويست في ملعب أتاتورك الأولمبي، والذي وُصف بأنه واحد من أكبر العروض الحية في تاريخ موسيقى الهيب هوب، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز ١٢٠ ألف متفرج.

وأعلن ويست خلال الحفل أن هذا العرض حقق رقمًا قياسيًا عالميًا في عدد الحضور، بعدما امتلأ الملعب بالكامل، ليُصنَّف كأحد أكبر الحفلات الفردية من حيث الحضور في تاريخ العروض الغنائية داخل الملاعب، فيما أشارت تقارير إلى أن التذاكر نفدت بالكامل قبل الحدث بفترة طويلة.

كما تحوّل الحفل إلى ظاهرة عالمية من حيث التفاعل، حيث قُدّر عدد المشاهدين عبر البث المباشر بأكثر من مئة ألف مشاهد في الذروة، إلى جانب تأثير اقتصادي ضخم على قطاع السياحة في تركيا يُقدّر بنحو مئة مليون دولار نتيجة الإقبال الكبير من الزوار القادمين من مختلف دول العالم.

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا لعدد من المشاهير الأتراك الذين توافدوا إلى الملعب، حيث لفت الثنائي ألينـا بوز وأوموت إيفرجين الأنظار خلال وصولهما، كما حضرت الفنانة إم لِسا (زينب ميليسا غولن) برفقة حبيبها وسط أجواء رومانسية لافتة.

ومن بين الحضور أيضًا، ظهرت الممثلة هازار إيرغوتشلو التي تحدثت لوسائل الإعلام عن فخرها بتنظيم هذا الحدث الضخم في تركيا، مؤكدة أنها تتابع الفترة الحالية للراحة والاستجمام بعيدًا عن المشاريع الجديدة.

كما تواجد عدد كبير من النجوم الشباب، من بينهم بوراك جان الذي عبّر عن حماسه الشديد، إضافة إلى شُكرُو أوزيلديز الذي نفى الشائعات المتداولة حول حياته الشخصية، مؤكدًا أهمية الصداقة في علاقاته الفنية.

وشهدت السجادة الحمراء للحفل حضورًا واسعًا لنجوم الفن والدراما، من بينهم ملِس إيشيتِن التي أشادت بأداء ويست، وأحسن إيروغلو التي لفتت الأنظار بإطلالتها، بينما ظهر عدد من النجوم في جلسات تصوير إعلامية وسط تغطية مكثفة.

كما سجل الحفل مشاركة واسعة من الجماهير الأجنبية القادمة من مختلف دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا، ما جعل إسطنبول قبلة موسيقية عالمية في تلك الليلة.

وتخلل العرض أداء بصري ضخم على مسرح كروي عملاق (Globe Stage)، في تجربة فنية غير مسبوقة، فيما شارك عدد من الفنانين الأتراك في الفقرات الافتتاحية، ما أضفى طابعًا محليًا مميزًا على الحدث العالمي.

وبهذا الحفل، يرسّخ كانييه ويست مكانته كأحد أبرز الأسماء في تاريخ العروض الحية، في ليلة وُصفت بأنها من الأكثر ازدحامًا وتأثيرًا في تاريخ الموسيقى الحديثة.