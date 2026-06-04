تحديث: تطور مدوٍّ في قضية أونور تونا… نتائج فحص المخدرات ظهرت

دبي - فريق التحرير: شهدت الساحة الفنية والإعلامية في تركيا تطورات صادمة، في إطار التحقيق الموسّع الذي يتولاه مكتب المدعي العام الجمهوري في باقر كوي بشأن تعاطي وتجارة المخدرات في أوساط المشاهير.

وكان هذا التحقيق قد أسفر سابقاً عن توقيف ٢٠ مشتبهاً به، من بينهم أسماء معروفة لدى الرأي العام، بالإضافة إلى اعتقال طبيب المشاهير الشهير محمد راهشان.

وفي هذا السياق، كشفت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين ألتونتاش، عبر حسابها الرسمي، نقلاً عن صحيفة “صباح” التركية، عن صدور نتائج الفحوصات الطبية للمشاهير الذين قدّموا عينات من الدم والشعر إلى معهد الطب الشرعي.

وبحسب المعلومات المتداولة، جاءت نتيجة فحص النجم التركي أونور تونا إيجابية للمواد المحظورة.

ولم تقتصر النتائج المثيرة للجدل على أونور تونا فحسب، إذ أكدت التقارير الطبية الرسمية أن الفحوصات جاءت إيجابية أيضاً لكل من أوزغور دينيز جيلات وزهراء هانزاده غوركانلار، ما يضع هذه الأسماء أمام أزمة قانونية وإعلامية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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