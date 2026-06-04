إيهاب توفيق يحتفل بعيد ميلاد زوجته وتخرج نجلَيه… شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير: في أجواء مليئة بالبهجة، شارك الفنان المصري إيهاب توفيق، جمهور ومتابعي حسابه الرسمي على “إنستغرام”، لقطات من حياته العائلية التي يحرص دائماً على إبقائها بعيداً عن الأضواء.

​حيث احتفل “توفيق”، بعيد ميلاد زوجته، ونشر مقطع فيديو رومانسي يتضمن عدداً من الصور التي تجمعهما معاً، موجهاً لها رسالة تهنئة رقيقة.

وفي لفتة عائلية أخرى، احتفل “توفيق”، بتخرج ولديه “أحمد ومحمود” من المدرس، ناشراً صورتهما بملابس التخرج مع حرصه على إظهارهما من الظهر دون الكشف عن ملامح وجهيهما للحفاظ على خصوصيتهما.​

وعلى الصعيد الفني، عاش إيهاب توفيق، نشاطاً غنائياً مكثفاً خلال موسم عيد الأضحى المبارك؛ حيث أحيا حفلاً غنائياً ناجحاً وكامل العدد في العاصمة الأردنية عمّان خلال ثالث أيام العيد.

​ولم تتوقف النجاحات عند هذا الحد، بل واصل تألقه بإحياء واحدة من أقوى سهرات العيد في “مدينتي” بمصر في رابع أيام عيد الأضحى، وسط حضور جماهيري غفير تفاعل بحماس شديد مع باقة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة.